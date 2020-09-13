Altın fiyatları 13 Eylül: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. 13 Eylül çeyrek altın ve gram altın fiyatları yoğun ilgi görüyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişiklikleri yakından takip ediyorlar. Bugün gram altın 466,06 liradan alınıyor, 466,20 liradan satılıyor. Peki altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk konu ile ilgili, 'Gram altında son günlerde yatay/yukarı diyebileceğimiz hareketler söz konusu. Yukarıda 470 TL direnci geçilemezken aşağıda ise 458 TL seviyesinin destek olarak çalıştığını görmekteyiz. Bu aşamada gram altındaki bu yataylığın bir süre daha bozulmasını beklemiyorum.' dedi. İşte güncel açıklamalar ve fiyatlar



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 466,06 liradan alınıyor, 466,20 liradan satılıyor.