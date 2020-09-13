Altın fiyatları 13 Eylül: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?
Canlı altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Vatandaşlar çeyrek altın ve gram altının güncel fiyatını öğrenmek istiyorlar. Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın, dolar ve Euro kazandırdı.İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 760,00 lira, Cumhuriyet altını 3.111,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre değişmeyerek 468,90 liradan işlem gördü. Bugün ise çeyrek altın bugün 757,20 liradan alınıyor, 766,70 liradan satılıyor. Pek, altın düşer mi, yükselir mi? İşte uzman yorumu ve güncel fiyatlar
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. 13 Eylül çeyrek altın ve gram altın fiyatları yoğun ilgi görüyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişiklikleri yakından takip ediyorlar. Bugün gram altın 466,06 liradan alınıyor, 466,20 liradan satılıyor. Peki altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk konu ile ilgili, 'Gram altında son günlerde yatay/yukarı diyebileceğimiz hareketler söz konusu. Yukarıda 470 TL direnci geçilemezken aşağıda ise 458 TL seviyesinin destek olarak çalıştığını görmekteyiz. Bu aşamada gram altındaki bu yataylığın bir süre daha bozulmasını beklemiyorum.' dedi. İşte güncel açıklamalar ve fiyatlar
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın 466,06 liradan alınıyor, 466,20 liradan satılıyor.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 757,20 liradan alınıyor, 766,70 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.509,70 liradan alınıyor, 1.531,60 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.019,70 liradan alınıyor, 3.051,70 liradan satılıyor.
Gram altında son günlerde yatay/yukarı diyebileceğimiz hareketler söz konusu. Yukarıda 470 TL direnci geçilemezken aşağıda ise 458 TL seviyesinin destek olarak çalıştığını görmekteyiz. Bu aşamada gram altındaki bu yataylığın bir süre daha bozulmasını beklemiyorum.
Ons altında yön konusunda belirsizlik görmekteyiz. Küresel bazda risk iştahındaki bozulma ons altını da zorluyor. Burada daha çok geri çekilmelerde fırsatlar oluşacaktır. 1915-1900 dolar bölgesini destek olarak izliyoruz. Bu bölge üzerindeki düşüşler kademeli fırsatlar verebilir.
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Dolar kurunda ise yukarı yönde iştah sürüyor. Ara ara kar satışları var, ancak kuvvetli bir satışa döndürecek bir gündem bulunmuyor. TL’de iyimserlik için 7.40 TL altı hareket gerekiyor. Aksi takdirde yukarı yöndeki iştah sürebilir.
Toparlayacak olursak, gram altında ana resimde pozitif kalmaya devam ediyorum, düşüşler fırsat vermeye devam edebilir. 458 TL ilk fırsat seviyesidir. Yukarıda ise 470 TL’yi önemli eşik olarak izliyorum. Yükselişlerin kuvvetlenmesi için bu seviyenin kırılması gerekiyor.