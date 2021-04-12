Altın fiyatları 12 Nisan: Anlık, canlı çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

New York borsasında hafta genelinde alıcılı bir seyir izlenirken, dolar endeksi haftalık bazdaki yükseliş serisine son verdi. Arka arkaya 3 hafta yükselmesinin ardından bu hafta yüzde 0,9 değer kaybeden dolar endeksi, 92,2 seviyesinden kapandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise enflasyon endişelerini yatıştıran sözle yönlendirmeler ile bu hafta yüzde 1,6170'e kadar gerilemesinin ardından yüzde 1,66 seviyelerinde dengelendi.



Bir önceki hafta kapanışına göre Dow Jones endeksi yüzde 1,06, Nasdaq endeksi yüzde 2,90 ve S&P 500 endeksi yüzde 2,71 değer kazandı. Böylece Dow Jones ve S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorlarını tazeledi.



Gelecek haftanın gündemine bakıldığında, 5 Nisan'da başlayan Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında yapılacak açıklamalar, ABD'de yatırımcıların odağında kalmaya devam edecek.



Pazartesi günü Halk Bankası'nın New York İkinci Bölge Mahkemesi'nde yapılacak temyiz duruşmasının görüleceği ABD'de, salı enflasyon verileri, çarşamba Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen video konferans etkinliğinde yapacağı konuşma ve nisan ayı Bej Kitap Raporu takip edilecek.



ABD'de, perşembe perakende satışlar, New York ve Philadelphia Fed imalat endeksleri ile sanayi üretimi, cuma da konut başlangıçları ve Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri izlenecek. Öte yandan ABD ile Japonya'nın cuma günü çip üretimi konusunda bir toplantı düzenlenmesi bekleniyor.BORSA İSTANBUL YURT DIŞI PİYASALARDAN NEGATİF AYRIŞTIBu hafta yurt içinde açıklanan veri gündeminde enflasyon ve TCMB Beklenti Anketi öne çıktı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 1,08 ve yıllık yüzde 16,19 artış ile piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.



Verinin ardından yayımlanan TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, mart ayında enflasyondaki yükselişin enerji, hizmet ve temel mallardan kaynaklandığı, gıda enflasyonunun taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşladığı bildirildi.



Öte yandan TCMB Beklenti Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 1,12 olan nisan ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,51'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 13,12 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,47'den 11,26'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,18'den 9,55'e yükseldi.



Ülke ve sektör bazlı ayrışmaların öne çıktığı bu hafta, yurt içi piyasaların artan Kovid-19 vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin etkisiyle negatif ayrışması dikkati çekti.



Önceki hafta yüzde 3,5 değer kazanan BIST 100 endeksi, bu hafta özellikle bankacılık endeksinde yoğunlaşan satışlarla yüzde 2,6 geriledi. Dolar/TL ise hafta içinde 8,0898 ile 8,2474 bandında dalgalanmasının ardından bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 8,1658'den kapanış yaptı.



Gelecek hafta yurt içinde pazartesi ödemeler dengesi ve işsizlik oranı, salı sanayi üretimi endeksi, perşembe TCMB faiz kararı ve cuma Konut Fiyat Endeksi verileri takip edilecek.



AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 2,3 milyar dolar ve yıl sonunda 26,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ise takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,04 artmasını tahmin ediyor.