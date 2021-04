Altın fiyatları 12 Nisan: Anlık, canlı çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

ABD'DE GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE OLACAK New York borsasında hafta genelinde alıcılı bir seyir izlenirken, dolar endeksi haftalık bazdaki yükseliş serisine son verdi. Arka arkaya 3 hafta yükselmesinin ardından bu hafta yüzde 0,9 değer kaybeden dolar endeksi, 92,2 seviyesinden kapandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise enflasyon endişelerini yatıştıran sözle yönlendirmeler ile bu hafta yüzde 1,6170'e kadar gerilemesinin ardından yüzde 1,66 seviyelerinde dengelendi.



Bir önceki hafta kapanışına göre Dow Jones endeksi yüzde 1,06, Nasdaq endeksi yüzde 2,90 ve S&P 500 endeksi yüzde 2,71 değer kazandı. Böylece Dow Jones ve S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorlarını tazeledi.



Gelecek haftanın gündemine bakıldığında, 5 Nisan'da başlayan Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında yapılacak açıklamalar, ABD'de yatırımcıların odağında kalmaya devam edecek.



Pazartesi günü Halk Bankası'nın New York İkinci Bölge Mahkemesi'nde yapılacak temyiz duruşmasının görüleceği ABD'de, salı enflasyon verileri, çarşamba Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen video konferans etkinliğinde yapacağı konuşma ve nisan ayı Bej Kitap Raporu takip edilecek.



ABD'de, perşembe perakende satışlar, New York ve Philadelphia Fed imalat endeksleri ile sanayi üretimi, cuma da konut başlangıçları ve Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri izlenecek. Öte yandan ABD ile Japonya'nın cuma günü çip üretimi konusunda bir toplantı düzenlenmesi bekleniyor.