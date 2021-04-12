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Ekonomi
Haber Giriş: 12 Nisan 2021 - 07:58 | 

Altın fiyatları 12 Nisan: Anlık, canlı çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altında yaşanan değişimlere göre vatandaşlar alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 1,10 kazançla 458,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,10 artışla 3 bin 39 liraya yükseldi. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel açıklamalar

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Altın fiyatları, 12 Nisan itibari ile gündemde yer alıyor. Bir süredir yükselişe geçen altın son zamanlarda düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz hafta yatırım araçlarından borsa yatırımcısına kaybettirirken, altın, dolar ve avro kazandırdı. Gram altın bugün 456,97 liradan alınıyor, 457,03 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 700 liranın üstünde. İşte bu hafta piyasada takip edilecek veriler

2GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 456,97 liradan alınıyor, 457,03 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 727,00 liradan alınıyor, 756,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.454,00 liradan alınıyor, 1.513,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.908,00 liradan alınıyor, 3.015,00 liradan satılıyor.

Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız

3YENİ HAFTADA GÜNDEM YOĞUN PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

YENİ HAFTADA GÜNDEM YOĞUN! PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

Küresel ölçekte makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmeye devam etmesi, bu hafta pay piyasalarını destekledi. Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında yapılan açıklamalarda enflasyon ve faiz yönlendirmeleri de piyasalardaki pozitif havaya katkıda bulunurken, ABD ve Avrupa borsalarında rekorlar kırıldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini ifade etti. Enflasyonun yükselmesi halinde müdahale etmek için gerekli araçlara sahip olduklarını, ancak bu olasılığa ihtimal vermediklerini vurgulayan Powell, toparlanma tamamlanana kadar ihtiyaç duyulan desteğin ekonomiye sağlanacağını söyledi.

AA'nın haberine göre; IMF'nin küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 5,5'ten yüzde 6'ya, 2022 için yüzde 4,2'den 4,4'e yükseltmesinin yanı sıra ABD ve Avrupa'da beklentilerin üzerinde açıklanan hizmet sektörü endeksleri de haftanın öne çıkan pozitif gelişmeleri oldu.

Diğer taraftan, cuma günü Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerilim ise jeopolitik risk algısını artıran bir gelişme olarak takip edildi.

Tüm bu gelişmelerin fiyatlanması sonucu bu hafta ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksi düşüş kaydetti, yurt dışı pay piyasalarında alımlar güçlendi, oldukça volatil seyreden altının ons fiyatı da yüzde 0,8'lik artışla 1.744 dolar seviyelerinde dengelendi. Yurt içi piyasaların ise artan Kovid-19 vaka sayılarının etkisiyle bankacılık sektörü öncülüğünde negatif ayrıştığı görüldü.

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Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlere rağmen yatırımcıların odağını enflasyon endişelerinden beklentilerin üzerinde gelen verilere çevirdiğini belirterek, aşılama sürecine ilişkin arka arkaya yapılan açıklamaların da küresel risk iştahını artırdığını söyledi.

Gelecek hafta ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin, son dönemde piyasaların yönünü belirleme özelliği kazanan tahvil faizlerinin yönü açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, bu kapsamda Powell'ın çarşamba günü yapacağı açıklamalarda bankanın faiz politikasına yönelik ipuçlarının aranmaya devam edileceğini bildirdi.

Analistler, Çin'de büyüme verisinin de yakından takip edileceği gelecek hafta, yurt içi piyasaların yönünde ilk kez Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak TCMB Para Politikası Kurulu'nun faiz kararının belirleyici olacağını, ayrıca ödemeler dengesi, işsizlik oranı ve sanayi üretim, verilerinin yansımalarının da izleneceğini vurguladı.

5ABDDE GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE OLACAK

ABD'DE GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE OLACAK

New York borsasında hafta genelinde alıcılı bir seyir izlenirken, dolar endeksi haftalık bazdaki yükseliş serisine son verdi. Arka arkaya 3 hafta yükselmesinin ardından bu hafta yüzde 0,9 değer kaybeden dolar endeksi, 92,2 seviyesinden kapandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise enflasyon endişelerini yatıştıran sözle yönlendirmeler ile bu hafta yüzde 1,6170'e kadar gerilemesinin ardından yüzde 1,66 seviyelerinde dengelendi.

Bir önceki hafta kapanışına göre Dow Jones endeksi yüzde 1,06, Nasdaq endeksi yüzde 2,90 ve S&P 500 endeksi yüzde 2,71 değer kazandı. Böylece Dow Jones ve S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorlarını tazeledi.

Gelecek haftanın gündemine bakıldığında, 5 Nisan'da başlayan Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında yapılacak açıklamalar, ABD'de yatırımcıların odağında kalmaya devam edecek.

Pazartesi günü Halk Bankası'nın New York İkinci Bölge Mahkemesi'nde yapılacak temyiz duruşmasının görüleceği ABD'de, salı enflasyon verileri, çarşamba Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen video konferans etkinliğinde yapacağı konuşma ve nisan ayı Bej Kitap Raporu takip edilecek.

ABD'de, perşembe perakende satışlar, New York ve Philadelphia Fed imalat endeksleri ile sanayi üretimi, cuma da konut başlangıçları ve Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri izlenecek. Öte yandan ABD ile Japonya'nın cuma günü çip üretimi konusunda bir toplantı düzenlenmesi bekleniyor.

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New York borsasında hafta genelinde alıcılı bir seyir izlenirken, dolar endeksi haftalık bazdaki yükseliş serisine son verdi. Arka arkaya 3 hafta yükselmesinin ardından bu hafta yüzde 0,9 değer kaybeden dolar endeksi, 92,2 seviyesinden kapandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise enflasyon endişelerini yatıştıran sözle yönlendirmeler ile bu hafta yüzde 1,6170'e kadar gerilemesinin ardından yüzde 1,66 seviyelerinde dengelendi.

Bir önceki hafta kapanışına göre Dow Jones endeksi yüzde 1,06, Nasdaq endeksi yüzde 2,90 ve S&P 500 endeksi yüzde 2,71 değer kazandı. Böylece Dow Jones ve S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorlarını tazeledi.

Gelecek haftanın gündemine bakıldığında, 5 Nisan'da başlayan Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında yapılacak açıklamalar, ABD'de yatırımcıların odağında kalmaya devam edecek.

Pazartesi günü Halk Bankası'nın New York İkinci Bölge Mahkemesi'nde yapılacak temyiz duruşmasının görüleceği ABD'de, salı enflasyon verileri, çarşamba Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen video konferans etkinliğinde yapacağı konuşma ve nisan ayı Bej Kitap Raporu takip edilecek.

ABD'de, perşembe perakende satışlar, New York ve Philadelphia Fed imalat endeksleri ile sanayi üretimi, cuma da konut başlangıçları ve Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri izlenecek. Öte yandan ABD ile Japonya'nın cuma günü çip üretimi konusunda bir toplantı düzenlenmesi bekleniyor.BORSA İSTANBUL YURT DIŞI PİYASALARDAN NEGATİF AYRIŞTIBu hafta yurt içinde açıklanan veri gündeminde enflasyon ve TCMB Beklenti Anketi öne çıktı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 1,08 ve yıllık yüzde 16,19 artış ile piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

Verinin ardından yayımlanan TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, mart ayında enflasyondaki yükselişin enerji, hizmet ve temel mallardan kaynaklandığı, gıda enflasyonunun taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşladığı bildirildi.

Öte yandan TCMB Beklenti Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 1,12 olan nisan ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,51'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 13,12 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,47'den 11,26'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,18'den 9,55'e yükseldi.

Ülke ve sektör bazlı ayrışmaların öne çıktığı bu hafta, yurt içi piyasaların artan Kovid-19 vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin etkisiyle negatif ayrışması dikkati çekti.

Önceki hafta yüzde 3,5 değer kazanan BIST 100 endeksi, bu hafta özellikle bankacılık endeksinde yoğunlaşan satışlarla yüzde 2,6 geriledi. Dolar/TL ise hafta içinde 8,0898 ile 8,2474 bandında dalgalanmasının ardından bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 8,1658'den kapanış yaptı.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi ödemeler dengesi ve işsizlik oranı, salı sanayi üretimi endeksi, perşembe TCMB faiz kararı ve cuma Konut Fiyat Endeksi verileri takip edilecek.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 2,3 milyar dolar ve yıl sonunda 26,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ise takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,04 artmasını tahmin ediyor.

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