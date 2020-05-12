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Ekonomi
Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 08:05,

Altın fiyatları 12 Mayıs 2020: Anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları

Altın fiyatları 12 Mayıs 2020 itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 631,00 lira, Cumhuriyet altını 2.577,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,49 azalışla 388,00 liradan işlem gördü. Bugün ise çeyrek altın güne 600 liranın üstünde başladı. Gram altın 386,11 TL’den alınıyor, 386,27 TL’den satılıyor.

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12 Mayıs altın fiyatları yatırımcılar ve altın almak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Dün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,49 azalışla 388,00 liradan tamamladı. Kapanışta çeyrek altın 631,00 lira, Cumhuriyet altını 2.577,00 liradan satıldı. Peki bugün fiyatlar nasıl? 12 Mayıs’ta çeyrek altın 622,00 TL’den alınıyor, 636,70 'TL’den satılıyor. İşte güm açıklamalar…

12 MAYIS ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 622,00  TL’den alınıyor, 636,70 'TL’den satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 386,11 TL’den alınıyor, 386,27 TL’den satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.247,90 TL’den alınıyor, 1.272,90 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.484,30 TL’den alınıyor, 2.538,10 TL’den satılıyor.

3DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI
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DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Dün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,49 azalışla 388,00 liradan tamamladı.

İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 631,00 lira, Cumhuriyet altını 2.577,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 1,49 azalışla 388,00 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA               PAZARTESİ

Alış Satış               Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 393,70 393,90 387,80 388,00

Cumhuriyet Ata Lira 2.594,00 2.615,00  2.556,00 2.577,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 359,00 363,00    354,60 360,60

Lira(Tam) Ziynet 2.535,00 2.555,00  2.497,00 2.517,00

Yarım Ziynet 1.268,00 1.278,00         1.252,00 1,262,00

Çeyrek Ziynet 634,00 639,00               626,00 631,00

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