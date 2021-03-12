Altın fiyatları 12 Mart: Anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

ALTININ YÖNÜNÜ BU GELİŞMELER BELİRLEYECEK Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti



Doların yükselmesi ve tahvil getirileri gibi faktörler altın yatırımcısı tarafından izleniyor. Diğer taraftan teşvik paketinin tüm aşamalarının tamamlanması ile beraber ekonomiye enjekte edilecek olan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüme ve enflasyon etkilerini izleyeceğiz. Yakın dönemde altının yönünü yine tahvil getirileri belirleyecek görünüyor.



ABD’de bugün Şubat TÜFE’si geliyor, bunun yanında 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil ihraçlarında da piyasayı bozacak bir talep azalması olup olmayacağını izleyeceğiz. Tahvil getirilerinde normalleşme, altının hareketi açısından önemli ve eğer altın yükselecekse getirilerin düşmesi gerekecek. Son işlem gününde biraz getirileri normalleşince, altın toparlanma imkanı bulabildi.



Ancak tahvil faizlerindeki hareketin zirve noktasına ulaşıp ulaşmadığı belli değil, çünkü talep devreye girdiğinde enflasyon artmaya devam edecek ve bunun uzun vadeli enflasyon beklentileri ve tahvil faizlerini yukarı çekmesi muhtemel. 17 Mart’ta Fed açısından vade yapısında değişim, twist, daha fazla varlık alımı, ince teknik ayarlama gibi seçenekler bulunuyor. Direkt bir yaklaşımda bulunup bulunmayacağına bakacağız.