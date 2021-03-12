Altın fiyatları 12 Mart: Anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları, 12 Mart itibari ile yoğun ilgi görüyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki değişiklikler yakından takip ediliyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı ekonomi reformlarının takip edileceğini, yurt dışında ise öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) açıklanacağını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.730 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi. İşte güncel altın fiyatları
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Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak olanlar fiyatlardaki düşüş ve yükselişleri öğrenmek istiyorlar. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün etkisiyle gram altın günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 414,5 liradan tamamladı. Gram altın bugün 416,22 liradan alınıyor, 416,31 liradan satılıyor. İşte güncel altın fiyatları
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 416,22 liradan alınıyor, 416,31 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 677,00 liradan alınıyor, 688,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.354,00 liradan alınıyor, 1.374,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.701,00 liradan alınıyor, 2.751,00 liradan satılıyor.
Baştürk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı gram altın değerlendirmesinde, "395 üzerinde kalmasını haftalardır pozitif olarak görüyoruz... Fakat 424 gibi önemli bir direnci var... Yükseliş ivmesi için 424'ün geçilmesi gerekir... Düşüşlerde 406 ve 395 kademe yerleridir..." şeklinde belirtti.
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ALTININ YÖNÜNÜ BU GELİŞMELER BELİRLEYECEK
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti
Doların yükselmesi ve tahvil getirileri gibi faktörler altın yatırımcısı tarafından izleniyor. Diğer taraftan teşvik paketinin tüm aşamalarının tamamlanması ile beraber ekonomiye enjekte edilecek olan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüme ve enflasyon etkilerini izleyeceğiz. Yakın dönemde altının yönünü yine tahvil getirileri belirleyecek görünüyor.
ABD’de bugün Şubat TÜFE’si geliyor, bunun yanında 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil ihraçlarında da piyasayı bozacak bir talep azalması olup olmayacağını izleyeceğiz. Tahvil getirilerinde normalleşme, altının hareketi açısından önemli ve eğer altın yükselecekse getirilerin düşmesi gerekecek. Son işlem gününde biraz getirileri normalleşince, altın toparlanma imkanı bulabildi.
Ancak tahvil faizlerindeki hareketin zirve noktasına ulaşıp ulaşmadığı belli değil, çünkü talep devreye girdiğinde enflasyon artmaya devam edecek ve bunun uzun vadeli enflasyon beklentileri ve tahvil faizlerini yukarı çekmesi muhtemel. 17 Mart’ta Fed açısından vade yapısında değişim, twist, daha fazla varlık alımı, ince teknik ayarlama gibi seçenekler bulunuyor. Direkt bir yaklaşımda bulunup bulunmayacağına bakacağız.