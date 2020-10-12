Altın fiyatları 12 Ekim ons ve gram altın canlı: Altın piyasasında çeyrek altın ve yatırım altınlarında son durum.. Uzmanların altın fiyatları yorumları

ONS ALTININ GÖZÜ TEŞVİK PAKETİNDE Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı



1.910 dolar seviyesindeki direnci kırmakta geçen hafta zorlanan ons altın burayı geçtikten sonra 1.928 dolar seviyesindeki kritik direnç seviyesine doğru hızlı bir hareket yaptı. Burayı da aşan ons altın fiyatı yeni haftaya 1.930 dolar seviyelerinde başlıyor. Buradan da yukarı yönlü denemelerin olmasını ancak hafif bir zorlanma yaşamasını bekliyoruz.