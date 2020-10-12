Altın fiyatları 12 Ekim ons ve gram altın canlı: Altın piyasasında çeyrek altın ve yatırım altınlarında son durum.. Uzmanların altın fiyatları yorumları
Altın fiyatları geçtiğimiz haftada yakaladığı yükseliş trendini bu hafta başlangıcında da sürdürdü. Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu günün internette en çok aranan konuları arasında yer alıyor. Altının ons fiyatı ve gram altındaki son durum merak edilirken, yatırım altınlarının fiyatları da günün cevap arayan soruları arasında. Peki 12 Ekim Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Gram altın fiyatı 490 lirayı görerek yeni tarihi zirvesine ulaşırken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1921 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, “Bu hafta ABD teşvik paketi onaylanmasına dair gelecek yeni haberler ons altını direkt etkileyecektir” şeklinde değerlendirdi.
Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 487 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 489 lira seviyesinden başladı. Sonrasında yükselişini sürdüren gram altın, yeni zirvesini 490.02 lira seviyesine taşıdı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 485.29 lirayı görürken, saat 13.41 itibarıyla yüzde 0.03 oranında yükselişle 487.63 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 796 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 276 liradan satılıyor.
Ons altın gün içerisinde en yüksek 1933 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.45 oranında düşüşle 1921 dolardan işlem gördü.
Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin olurken; ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışı, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı ilişkin gelişmeler altın fiyatlarının odağında kalmaya devam edecek.
3
Abone Ol
ONS ALTININ GÖZÜ TEŞVİK PAKETİNDE
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
1.910 dolar seviyesindeki direnci kırmakta geçen hafta zorlanan ons altın burayı geçtikten sonra 1.928 dolar seviyesindeki kritik direnç seviyesine doğru hızlı bir hareket yaptı. Burayı da aşan ons altın fiyatı yeni haftaya 1.930 dolar seviyelerinde başlıyor. Buradan da yukarı yönlü denemelerin olmasını ancak hafif bir zorlanma yaşamasını bekliyoruz.
4
Abone Ol
1928-1933 dolar arasında gidip gelme hareketleri görebiliriz. Eğer devamında 1.933 dolar seviyesini aşarsa sonraki adımda rotasını 1.953 dolara çevirecektir diye düşünüyorum.
5
Abone Ol
Bu hafta ABD teşvik paketi onaylanmasına dair gelecek yeni haberler ons altını direkt etkileyecektir. Onay çıkacağı yönündeki haberlerin kuvvetlenmesi, yukarı yönde ivmeyi güçlendirecektir. Geri çekilme olasılıklarında 1.900 dolar seviyeleri görülürse alım için fırsat şeklinde değerlendirilebilir.
6
Abone Ol
Ons altının 1.930 dolar seviyesine yükselmesi beraberinde dolar/TL kurunun da artışı etkisiyle gram altın 487 TL üzerine çıktı. Geçtiğimiz haftalarda 482 TL’ye doğru ana yükseliş kanalından bahsetmiştik, bunun gerçekleştiğini ve hatta aştığını da gördük.
7
Abone Ol
Ons altın yükselişi paralelinde eğer dolar/TL kurunda da 7.90 TL psikolojik direnci aşılırsa gram altın 500 TL seviyesini bu hafta büyük olasılıkla test edecektir diye düşünüyorum. Geri çekilme söz konusu olsa dahi gram altın fiyatının 477 TL altına inme ihtimali şu anda oldukça zayıf görülüyor.
8
Abone Ol
Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına paralel artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.
Bugün, küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.