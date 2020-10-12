MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları 12 Ekim: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları
GeriEkonomi Altın fiyatları 12 Ekim: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 07:18 | 

Altın fiyatları 12 Ekim: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları

Altın fiyatları düşer mi yükselecek mi sorusu ile 12 Ekim hafta başına merhaba dedi. Geçtiğimiz ay içerisinde gram bazında 457 lira seviyelerini gören altın fiyatları, Ekim ayına sakin bir başlangıç yaptıktan sonra hızlı bir ivme kazanmaya başladı. Geçtiğimiz haftayı 487 TL seviyesinde kapatan altın fiyatları, yeni haftaya ise 488 TL'den giriş yaptı. Ekim ayının ilk haftalarında ons bazında 1877 dolar seviyelerini yakaladıktan sonra alım fırsatı tanıyan gram altın, dolardaki artış ile birlikte haftaya yüksek seviyeden gidişatını sürdürüyor. İşte, 12 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ve yorumları hakkında detaylı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Canlı altın fiyatları hafta sonu da yatırımcıların odaklandığı konulardan oldu. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu öğrenmek isteyen yatırımcılar altın almalı mı sorusunun yanıtını öğrenmek için altın alış ve satış fiyatlarına odaklandı. Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,16 kazançla 489,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da 3 bin 290 liraya yükseldi. Peki, 12 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 12 Ekim gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ve uzmanların altın yorumları.

2GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Abone Olgoogle-news

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 484 liradan alınıyor ve 488 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 791 liradan alınıyor, 807 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.583 liradan alınıyor, 1.615 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 3.257,00 liradan alınıyor, 3.290 liradan satılıyor.

Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız

3ONS ALTINDA YÜKSELİŞ İSTEĞİ SÜRÜYOR
Abone Olgoogle-news

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ İSTEĞİ SÜRÜYOR

Risk iştahındaki iyimserliğin ve dolardaki baskının devam etmesiyle değerli madende yükseliş isteği sürüyor. Şu aşamada, risk iştahını bozacak negatif bir gelişme gözlenmedikçe Ons Altın 1.896 desteğinin üzerinde tutunarak önemli gözüken 1.923 direncini zorlayabilir. Diğer yandan, 1.896 desteğinin altında yaşanabilecek bir sarkmada 1.882 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir.

4BU HAFTA EN ÇOK HANGİ YATIRIM ARACI KAZANDIRDI
Abone Olgoogle-news

BU HAFTA EN ÇOK HANGİ YATIRIM ARACI KAZANDIRDI?

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 1,81 kazançla 1.165,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.143,33, en yüksek 1.170,48 puanı gördü.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,16 kazançla 489,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,11 artışla 3 bin 245 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 1,69 değer kazanarak 7,8890 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 2,51 artışla 9,3170 liraya çıktı.

Geçen hafta 10,0630 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,01 artışla 10,2650 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,61 değer kazanarak 8,6750 liradan kapandı.

5
Abone Olgoogle-news

Ocak-eylül döneminde yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 30,1 ile gümüş oldu. Gümüşün ardından altın yüzde 24,2, paladyum yüzde 19 kazandırdı.

AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlediği verilere göre, yılın 9 ayında emtia grubu araçlarının 6 tanesi kazandırırken, 12 tanesi kaybettirdi. Kovid-19 vaka sayılarındaki artışla beraber talebe yönelik endişeler, dolar endeksindeki artışın emtialar genelinde satış baskısına yol açması, fiyatlarda değer kaybına neden oldu.

6
Abone Olgoogle-news

Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla yüzde 7,3 ile soya fasulyesi kazandırdı. Soya fasulyesini yüzde yüzde 6 ile şeker, yüzde 5,9 ile mısır, yüzde 4,7 ile buğday, yüzde 2,5 ile paladyum, yüzde 1 ile pamuk izledi. Soya fasulyesi, geçen ay 10,46 dolara kadar yükselerek yaklaşık 2,5 yılın en yüksek seviyesini gördü. Soya fasulyesi, böylece 2018'den bu yana ilk defa 10 doların üzerine çıktı.

Analistler, Çin'den gelen yoğun talebin soya fasulyesi fiyatlarının yükselmesinde ana etken olduğunu belirtti. Şeker fiyatlarında da petrol fiyatlarında yaşanan toparlanmayla beraber devam eden tepki alımları, fiyatlarda yükselişe neden oldu. Fransa'da şeker üretiminin azalacağı haberleri şeker fiyatlarını yukarı yönlü etkileyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

7
Abone Olgoogle-news

Mısır fiyatlarına bakıldığında ise küresel mısır üretim tahminlerinin düşmesi, Çin kaynaklı alımlar nedeniyle talep beklentileri, mısın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Emtia grubu araçlarından eylül ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren yüzde 17,5 ile gümüş oldu. Gümüşü yüzde 14 ile kahve, yüzde 8,4 ile kurşun, yüzde 7,9 ile Brent petrol, yüzde 5,9 ile nikel, yüzde 5,7 ile çinko, yüzde 4,2 ile altın, yüzde 4,1 ile kakao, yüzde 4 ile platin, yüzde 3,9 ile doğalgaz, yüzde 1,6 ile alüminyum, yüzde 1 ile bakır takip etti.

8
Abone Olgoogle-news

Dolar endeksindeki artış geçen ay emtia fiyatlarını geçen ay kayda değer derecede etkilerken, emtia grubu araçlarından gümüş bundan en çok etkilenenlerden bir tanesi oldu.

Kahve piyasasında üretim fazlası olacağına yönelik beklentiler, Brezilya'da artan yağışlar ve yeniden üretim fazlası olacağı tahminleri kahve fiyatlarının gerilemesine sebep oldu.

9YILIN 9 AYINDA EN FAZLA KAZANDIRAN GÜMÜŞ OLDU
Abone Olgoogle-news

YILIN 9 AYINDA EN FAZLA KAZANDIRAN GÜMÜŞ OLDU

Ocak-eylül döneminde yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 30,1 ile gümüş oldu. Gümüşün ardından altın yüzde 24,2, paladyum yüzde 19, doğalgaz yüzde 15,4, bakır yüzde 7,6, soya fasulyesi yüzde 7,1, çinko yüzde 5,1, nikel yüzde 3,8, buğday yüzde 3,4, kakao yüzde 0,2 kazandırırken, şekerde ise yılbaşına göre değişim olmadı.

Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla yüzde 37 ile Brent petrol kaybettirdi. Brent petrolü yüzde 14,5 ile kahve, yüzde 7,4 ile platin, yüzde 5,7 ile kurşun, yüzde 4,7 ile pamuk, yüzde 3 ile alüminyum, yüzde 2,3 ile mısır oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi