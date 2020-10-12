Altın fiyatları 12 Ekim: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları

Mısır fiyatlarına bakıldığında ise küresel mısır üretim tahminlerinin düşmesi, Çin kaynaklı alımlar nedeniyle talep beklentileri, mısın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Emtia grubu araçlarından eylül ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren yüzde 17,5 ile gümüş oldu. Gümüşü yüzde 14 ile kahve, yüzde 8,4 ile kurşun, yüzde 7,9 ile Brent petrol, yüzde 5,9 ile nikel, yüzde 5,7 ile çinko, yüzde 4,2 ile altın, yüzde 4,1 ile kakao, yüzde 4 ile platin, yüzde 3,9 ile doğalgaz, yüzde 1,6 ile alüminyum, yüzde 1 ile bakır takip etti.