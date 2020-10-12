Altın fiyatları 12 Ekim: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları

YILIN 9 AYINDA EN FAZLA KAZANDIRAN GÜMÜŞ OLDU
Ocak-eylül döneminde yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 30,1 ile gümüş oldu. Gümüşün ardından altın yüzde 24,2, paladyum yüzde 19, doğalgaz yüzde 15,4, bakır yüzde 7,6, soya fasulyesi yüzde 7,1, çinko yüzde 5,1, nikel yüzde 3,8, buğday yüzde 3,4, kakao yüzde 0,2 kazandırırken, şekerde ise yılbaşına göre değişim olmadı.
Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla yüzde 37 ile Brent petrol kaybettirdi. Brent petrolü yüzde 14,5 ile kahve, yüzde 7,4 ile platin, yüzde 5,7 ile kurşun, yüzde 4,7 ile pamuk, yüzde 3 ile alüminyum, yüzde 2,3 ile mısır oldu.