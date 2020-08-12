Altın fiyatları 12 Ağustos: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları burada! Altın neden düştü?
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 12 Ağustos’ta çeyrek altın 734,90 liradan alınıyor, 752,40 liradan satılıyor. Peki altın neden düştü, yükselir mi? Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, ‘Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Rusya’nın ilk koronavirüs aşısının onaylandığını ve aşının etkili olduğunu açıklaması, küresel risk iştahını destekledi. Aşı kaynaklı bu haber akışı sonrasında risk iştahı ve hisse piyasalarında güç kazanımı görürken, sert yükselişlerin yaşandığı ons altında dün sert bir düşüş etkili oldu.’ dedi. İşte güncel altın fiyatları…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altındaki düşüş ve yükselişler ile ilgili uzman açıklamaları araştırılıyor. Salı günü gelen sert düşüş hareketi sonrasında ons altın fiyatı geriledi. Uzmanlar konu ile ilgili, ‘Altın yatırımcıları için bu geri çekilmelerin önemli alım fırsatı seviyeleri olduğunu düşünüyoruz, ancak yine de acele etmemek lazım. Piyasada düşük reel faizler ve aşırı likidite bolluğu dönemi halen devam ediyor.’ açıklamasında bulundu. İşte güncel altın fiyatları ve yorumlar...
12 AĞUSTOS ALTI FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 453,18 liradan alınıyor, 453,33 liradan satılıyor.
2
Abone Ol
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 734,90 liradan alınıyor, 752,40 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın 1.468,10 liradan alınıyor, 1.507,60 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.933,60 liradan alınıyor, 2.989,80 liradan satılıyor.
Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama: Altın fiyatlarının bir süredir aşırı alım bölgesinde olduğundan bahsediyor ve fiyatlar rekor kırarken de aşağı yönlü destek seviyelerinin göz ardı edilmemesini öneriyorduk. Salı günü gelen sert düşüş hareketi sonrasında 2010 dolar ve 1930 dolar olarak gördüğümüz destek seviyeleri de çok hızlı geçilmiş oldu ve ons altın fiyatı 1871,61 dolara geriledi. Gram altın fiyatı da özellikle dolar/TL’nin de toparlanması sonucu 436,72 TL seviyesine kadar geriledi. Çarşamba günü başlangıcı ile yükseliş yönünde bir toparlanma olduğunu görüyoruz.
4
Abone Ol
Altın fiyatları sert düşüş yaparken de ABD endekslerinin yüzde 1’in altında olan yükselişlerini, Avrupa borsalarının da yüzde 2 oranı ve üzerinde artışlarını izledik. İlaveten de ABD 10 yıllık tahvil piyasalarından da çıkışlar görürken dolar endeksinin 94 seviyesine yaklaşır şekilde bir yükselişini gördük. Toparladığımızda altındaki bu düşüşün özellikle küresel yatırımcıların altında karlarını realize ederek ile riskli varlıklara yönelmelerinin sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumu, bir yatırım aracının fiyatında aşırı değerlenme olduğu zaman yatırımcıların bu seviyelerden çıkış yaparak karlarını realize etmelerini ve olması gereken değerlerinin altında kalmış diğer yatırım araçlarına yönelmeleri şeklinde tipik bir hareket olduğu şeklinde yorumlayabiliriz. Altın yatırımcıları için bu geri çekilmeleri önemli alım fırsatı seviyeleri olduğunu düşünüyoruz, ancak yine de acele etmemek lazım. Piyasada düşük reel faizler ve aşırı likidite bolluğu dönemi halen devam ediyor. Yani kısa vadeli hareketlerden ziyade uzun vadeli bakacak olursak aslında ons altında ana trendin halen yıl sonuna doğru tahmin edilen 2300-2400 dolar yönünde olduğundan bahsedebiliriz ve bu geri çekilmenin bir düzeltme olduğunu düşündüğümüzü söyleyebiliriz. Ana yükseliş trendi ise küresel merkez bankalarının sıradaki toplantıları sonrasında faizlerin değişmemesi ile yeniden güçlü bir ivme kazanabilir.