Altın fiyatları 11 Kasım: Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi? Uzman yorumları
Altın fiyatlarıgram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ile yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatlarında yön belirleyici son zamanlarda ABD ekonomisi oldu. Fed'in varlık alımlarını azaltması ve faiz artırımına gideceğine yönelik verdiği sinyaller altın fiyatlarını kısa bir dönem zayıf tutmuştu. Bugün altının gram fiyatı, 593,2 lira ile zirvesini görmesinin ardından 592 lira seviyesinde dengelendi. Altın grafiklerinde gün boyu işlemine devam eden altın fiyatları Kapalıçarşı'da işlemini sonlandırdı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,23 artışla 594,20 liradan tamamladı. Peki, gram altın çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte, 11 Kasım altın fiyatlarında son durum ve uzman yorumları.
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Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yükselen değerin ardından internette sıklıkla aranan konular arasında yer alıyor. ABD ekonomisindeki olumsuz gelişmeler altın fiyatlarını yükseltmeye başladı. Fed'in 2022 yılında faiz artırma ihtimalinin azalmaya başlaması da altını destekler nitelikte gelişme oldu. Çeyrek altın ve yarım altın gibi yatırım altınlarında da ons altın fiyatlarının yükselmesinin ardından değerler değişti. Altın fiyatlarında hareketlilik devam etti. ABD tarafından gelen haberlerle yön bulan altın güçlü yükseliş gösterdi. ABD enflasyonunun yüksek gelmesinin ardından gram altın fiyatları 589 lira ile rekor kırdı. İşte canlı ve anlık altın piyasası takip ekranı ve piyasadaki son durum
Kapalıçarşı'da altın ne kadar oldu?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,23 artışla 594,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 961,00 lira, Cumhuriyet altını 3.935,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,23 yükselişle 594,20 liradan işlem gördü.
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Altın fiyatları ABD'de açıklanan enflasyon verisiyle daha da güçlendi. Yüzde 6.2 seviyesinde açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi altında yükseliş ivmesini tetikledi.
Ons altın dün 1868 dolar seviyesine kadar yükseldi Saat 09:29 itibarıyla ons altın 1850 dolar seviyesinde bulunuyor. Gün içinde en düşük 1842 dolar, en yüksek de 1855 dolar seviyesi görüldü.
Çeyrek altın satış fiyatı bugün 971 lira seviyesinde işlem görürken, 941 lira civarında geri alınıyor.
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GRAM ALTIN DA ETKİLENDİ
Ons altındaki yükselişin yanında döviz kurlarındaki hareketlilik gram altını yeni rekor seviyesine yükseltti. Saat 09:29 itibarıyla Gram Altın 591.5 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 584 lira, en yüksek 592.5 lira seviyesi görüldü. Rekorunu ise dün 589.9 lira ile kırdı.
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Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası yetkililerinin bugün yapacağı açıklamaların altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, bugün ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının artmasına sebep olduğunu kaydetti.
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Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 9,7250 seviyesinde bulunuyor.Bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Almanya'da ZEW beklenti endekslerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.
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22 Ayar Bilezik gram satış fiyatı ne kadar?
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı bugün 542,55 lira seviyesinde işlem görürken, 539,16 lira seviyesinde geri alınıyor.
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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet Altını bugün 3.893,00 lira seviyesinde işlem görürken, 3.792,00 lira seviyesinde geri alınıyor.
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Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Yeni rekorlar gelebilir...
ABD enflasyon verisi sonrası 1.860 doların üzerine çıkan ons altın, bu seviyedeki seyrine devam ederken, gram altın da 597 TL ile rekor tazeledi. Uzmanlar ons altında 1.915 dolar seviyesinin takip edileceğini belirtirken, gram altında da yeni rekorların gelebileceğini ifade ediyor.
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Altın fiyatlarında son derece hareketli bir gün yaşanıyor. Ons Altın ve dolar kurunda yaşanan yükselişe bağlı olarak gram altında da rekor seviyeler değişiyor.
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Ons altında yükseliş ABD enflasyon verisi sonrası başladı. Dün akşam itibarıyla yükselişe geçen ons altın 1860 dolar bandında tutundu.
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ONS ALTINDA ABD ENFLASYON VERİSİ ETKİLİ OLDU
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,9 artarak beklentileri aşarken, yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını gösterdi. Kasım 1990'dan bu yana kaydedilen en büyük yükselişi gösteren yıllık enflasyonun, yüzde 5,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. TÜFE, ekimde yıllık bazda yüzde 5,4 artmıştı.
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Enerji, barınma, gıda, ikinci el araç ve yeni araç endekslerindeki artışlar ekimde tüketici fiyatlarındaki aylık yükselişte etkili oldu.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de 31 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon oranına ilişkin ise "Enflasyon Amerikalıların cebine zarar veriyor ve bu eğilimi tersine çevirmek benim için en önemli öncelik." değerlendirmesinde bulunurken, "Enflasyonun izlenmesi ve mücadele edilmesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığına olan bağlılığımı yeniden vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.
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GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ
Ons altında yaşanan yükseliş ve dolar kurunda görülen yukarı yönlü hareket ile Gram Altın da rekor kırmaya devam ediyor. Bugün 597 TL ile zirvesini yenileyen gram altın daha sonra 594 TL seviyesine çekildi.
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1915 DOLAR SEVİYESİ TAKİP EDİLECEK
ALB Forex Araştırma Müdürü Emre ÇAYIRLI
ABD Enflasyon oranının son 30 yılın en yüksek düzeyine yükselmesi, dün ons altın fiyatında 60 dolardan fazla değer artışı yaşanmasına neden oldu. Ekim ayında yüzde 6,2 seviyesinde açıklanan ABD enflasyon oranı alt kalemlerinin büyük çoğunda artışın devam ettiği görülüyor.
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Ocak ayında yüzde 1,4 olarak açıklanan ABD enflasyon oranının yıl içinde hızla artması, tahvil piyasalarında beklentilerin değişmesine neden oldu. Bu kapsamda geleceğe dair fiyatlamaların enflasyonda yükselişin devam edebileceği algısıyla şekil kazanması da kıymetli maden fiyatlarında değer artışı yaşanmasına neden oldu.
Ay başında yapılan FED toplantısı öncesinde 1760 dolar desteğine kadar geri çekilen ons altın fiyatı, FED başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında 1800 dolara yönelmesinin ardından başlattığı yükseliş eğilimini uzun süredir takip ettiğimiz 1835 dolar direncine kadar devam ettirmişti.
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Dün ise ABD enflasyon verisi öncesinde 1835 dolar direncinde bulunan ons altın, enflasyon oranında tarihi zirvenin görülmesi sonrasında uzun vadeli düşüş trendinin de geçtiği 1835 doların üzerine geçmesinin ardından 1868 dolara kadar değer kazandı. Değer kazancının devam etmesi halinde ons altında bir sonraki önemli direnç bölgesi 1915 dolar seviyesi olarak takip edilecek.
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GRAM ALTINDA YENİ REKOR GELEBİLİR
Gram altın tarafına baktığımızda ise önümüzdeki hafta yapılacak olan TCMB toplantısı öncesinde faiz indirim beklentisiyle Dolar / Lira kurunun 10 lira seviyesine yaklaşmasının etkisiyle birlikte ons altında yaşanan yükselişle 597 lira seviyesi görüldü. İlerleyen süreçte ons altında yükselişin devam etmesi ve dolar kurunun 10 liranın üzerine çıkması halinde gram altında zirvelerin tazelendiğini görebiliriz.