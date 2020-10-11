Altın fiyatları 11 Ekim: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları
Canlı altın fiyatları hafta sonu da yatırımcıların odaklandığı konulardan oldu. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu öğrenmek isteyen yatırımcılar altın almalı mı sorusunun yanıtını öğrenmek için altın alış ve satış fiyatlarına odaklandı. Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,16 kazançla 489,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,11 artışla 3 bin 245 liraya yükseldi. Peki, 11 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 11 Ekim gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ve uzmanların altın yorumları.
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Altında yaşanan yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Uzmanlar risk iştahındaki iyimserliğin ve dolardaki baskının devam etmesiyle değerli madendeki yükseliş isteğinin sürdüğünü açıkladılar. Gram altın 487,47 liradan alınıyor ve 487,67 liradan satılıyor.
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın 487,47 liradan alınıyor ve 487,67 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 789,30 liradan alınıyor, 798,70 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.578,50 liradan alınıyor, 1.595,50 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.157,00 liradan alınıyor, 3.178,80 liradan satılıyor.
Risk iştahındaki iyimserliğin ve dolardaki baskının devam etmesiyle değerli madende yükseliş isteği sürüyor. Şu aşamada, risk iştahını bozacak negatif bir gelişme gözlenmedikçe Ons Altın 1.896 desteğinin üzerinde tutunarak önemli gözüken 1.923 direncini zorlayabilir. Diğer yandan, 1.896 desteğinin altında yaşanabilecek bir sarkmada 1.882 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir.
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BU HAFTA EN ÇOK HANGİ YATIRIM ARACI KAZANDIRDI?
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 1,81 kazançla 1.165,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.143,33, en yüksek 1.170,48 puanı gördü.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,16 kazançla 489,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,11 artışla 3 bin 245 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 1,69 değer kazanarak 7,8890 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 2,51 artışla 9,3170 liraya çıktı.
Geçen hafta 10,0630 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,01 artışla 10,2650 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,61 değer kazanarak 8,6750 liradan kapandı.