Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 10 Ocak altın fiyatları canlı takip ekranı

ONS ALTINDA SATIŞ BASKISI SÜREBİLİR

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı



Aralık ayının ikinci yarısında toparlanma çabasının etkili olduğu ve son aylarda olduğu gibi 1800 dolar üzerinde tutunma çabasının izlendiği ons altında yeni yılın ilk haftasında ise dalgalı bir görünüm etkili oluyor. Haftanın ilk bölümünde toparlanma çabasını sürdüren ons altında çarşamba günü ABD’de açıklanan FPOMC tutanakları sonrasında satış baskısının artış kaydettiği görülüyor.



FOMC tutanaklarında Omikron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceği değerlendirilirken, devam eden arz sıkıntıları ve hedeflerin üzerinde seyreden enflasyona bağlı olarak faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği kaydedildi. Tutanakta yer alan sıkı para politikası mesajları sonrasında erken sıkılaşma endişeleri artış kaydederken, ons altın üzerinde satış baskısının artış kaydettiği görüldü.



ABD cephesinde enflasyon ve istihdam verileri başta olmak üzere ekonomik veri akışları ve Fed’in izleyeceği yol haritası ons altının seyri üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Enflasyondaki yükseliş ve istihdam piyasasındaki iyileşmeye bağlı olarak Fed’in faiz artırımlarını gündeme alması ilerleyen süreçte ons altın üzerinde aşağı yönlü risk unsurları olarak izlenecektir.