Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? 10 Ocak altın fiyatları canlı takip ekranı
Altın fiyatları, 10 Ocak itibari ile araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları merak ediliyor. ABD cephesinde enflasyon ve istihdam verileri başta olmak üzere ekonomik veri akışları ve Fed’in izleyeceği yol haritası ons altının seyri üzerinde belirleyici oluyor. Bu açıklamalara göre altın fiyatlarında düşüş veya yükseliş gerçekleşebiliyor. Peki, Gram altın bugün kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte güncel açıklamalar
Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğu güncel olarak açıklanıyor. Vatandaşlar bu açıklamalara göre alış veya satış yapıyorlar. Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, ‘Önümüzdeki süreçte kur cephesindeki gelişmeler gram altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürecek olup, yüksek seyredebilen volatiliteye karşı dikkatli olunması gerektiğini değerlendiriyoruz.’ dedi. Gram altın bugün 795,78 liradan alınıyor, 795,90 liradan satılıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 795,78 liradan alınıyor, 795,90 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.286,00 liradan alınıyor, 1.325,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.572,00 liradan alınıyor, 2.646,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.143,00 liradan alınıyor, 5.272,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
Gram altın bugün 795,78 liradan alınıyor, 795,90 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.286,00 liradan alınıyor, 1.325,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.572,00 liradan alınıyor, 2.646,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.143,00 liradan alınıyor, 5.272,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
ONS ALTINDA SATIŞ BASKISI SÜREBİLİR
Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Aralık ayının ikinci yarısında toparlanma çabasının etkili olduğu ve son aylarda olduğu gibi 1800 dolar üzerinde tutunma çabasının izlendiği ons altında yeni yılın ilk haftasında ise dalgalı bir görünüm etkili oluyor. Haftanın ilk bölümünde toparlanma çabasını sürdüren ons altında çarşamba günü ABD’de açıklanan FPOMC tutanakları sonrasında satış baskısının artış kaydettiği görülüyor.
FOMC tutanaklarında Omikron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceği değerlendirilirken, devam eden arz sıkıntıları ve hedeflerin üzerinde seyreden enflasyona bağlı olarak faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği kaydedildi. Tutanakta yer alan sıkı para politikası mesajları sonrasında erken sıkılaşma endişeleri artış kaydederken, ons altın üzerinde satış baskısının artış kaydettiği görüldü.
ABD cephesinde enflasyon ve istihdam verileri başta olmak üzere ekonomik veri akışları ve Fed’in izleyeceği yol haritası ons altının seyri üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Enflasyondaki yükseliş ve istihdam piyasasındaki iyileşmeye bağlı olarak Fed’in faiz artırımlarını gündeme alması ilerleyen süreçte ons altın üzerinde aşağı yönlü risk unsurları olarak izlenecektir.
Aralık ayının ikinci yarısında toparlanma çabasının etkili olduğu ve son aylarda olduğu gibi 1800 dolar üzerinde tutunma çabasının izlendiği ons altında yeni yılın ilk haftasında ise dalgalı bir görünüm etkili oluyor. Haftanın ilk bölümünde toparlanma çabasını sürdüren ons altında çarşamba günü ABD’de açıklanan FPOMC tutanakları sonrasında satış baskısının artış kaydettiği görülüyor.
FOMC tutanaklarında Omikron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceği değerlendirilirken, devam eden arz sıkıntıları ve hedeflerin üzerinde seyreden enflasyona bağlı olarak faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği kaydedildi. Tutanakta yer alan sıkı para politikası mesajları sonrasında erken sıkılaşma endişeleri artış kaydederken, ons altın üzerinde satış baskısının artış kaydettiği görüldü.
ABD cephesinde enflasyon ve istihdam verileri başta olmak üzere ekonomik veri akışları ve Fed’in izleyeceği yol haritası ons altının seyri üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Enflasyondaki yükseliş ve istihdam piyasasındaki iyileşmeye bağlı olarak Fed’in faiz artırımlarını gündeme alması ilerleyen süreçte ons altın üzerinde aşağı yönlü risk unsurları olarak izlenecektir.
BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ
200 günlük üssel ortalaması (1798 dolar) altında işlem gören ons altında tarım dışı istihdam verisi sonrasında satış baskısının devam etmesi halinde 1775 – 1760 dolar ve 500 günlük üssel ortalama (1746 dolar) destek olarak takip edilebilir. Ağustos ve ekim ayında destek olarak çalışan ve tepki alımlarının geldiği 500 günlük üssel ortalamanın kırılması halinde ons altında satışların hız kazandığı görülebilir. Bu durumda 1700 dolar ve devamında 1650 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılayamaması halinde ons altında yükselişlerin etkili olması durumunda ilk olarak 200 günlük ortalama (1798 dolar) üzerinde kapanışların yaşanması önem taşımaktadır. 200 günlük ortalama üzerindeki tutunmalarda 1810 - 1830 – 1850 dolar ve kasım ayında test edilen 1877 dolar seviyeleri sırasıyla direnç olarak izlenecektir. 1850 dolar üzerinde tutunmaların yaşanması 1900 dolarlı seviyeleri gündeme taşıyabilir.
Ons altında son aylarda belirli bant aralıklarında bir seyir izlenirken, gram altın fiyatları üzerinde kur cephesindeki seyir belirleyici olmaktadır. Son aylarda kurlarda yaşanan fiyat hareketlerine bağlı olarak, gram altında da volatil bir seyir etkili olmaktadır. Önümüzdeki süreçte kur cephesindeki gelişmeler gram altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürecek olup, yüksek seyredebilen volatiliteye karşı dikkatli olunması gerektiğini değerlendiriyoruz.