Altın fiyatları 10 Eylül: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yükselir mi düşer mi?
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Dün kapanışta çeyrek altın 760,00 lira, Cumhuriyet altını 3.111,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,82 artışla 468,90 liradan işlem gördü. Bugün ise gram altın 468,13 liradan alınıyor, 468,22 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 760 liranın üstünde. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın yorumları ve fiyatları ile ilgili uzman açıklamaları
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Altın fiyatları 10 Eylül itibari ile yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar fiyatlardaki değişiklikleri yakından takip ediyor, bu değişikliklere göre işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Gram altın bugün 468,13 liradan alınıyor, 468,22 liradan satılıyor. Peki altın düşer mi, yükselir mi? Yatırım Danışmanı Onurcan Bal konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Nisan ayı itibariyle genel olarak yukarı yönlü bir seyrin izlendiği ve temmuz ayında yükselişlerin güç kazandığı ons altında son haftalarda dalgalı ve bir miktar satıcılı bir fiyatlama yaşanıyor.' dedi. İşte güncel altın yorumları ve fiyatları
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın 468,13 liradan alınıyor, 468,22 liradan satılıyor.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 760,60 liradan alınıyor, 769,40 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.516,50 liradan alınıyor, 1.536,90 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.032,60 liradan alınıyor, 3.061,80liradan satılıyor.
Nisan ayı itibariyle genel olarak yukarı yönlü bir seyrin izlendiği ve temmuz ayında yükselişlerin güç kazandığı ons altında son haftalarda dalgalı ve bir miktar satıcılı bir fiyatlama yaşanıyor. Ağustos ayı içerisinde aşı kaynaklı iyimser haber akışları ons altın fiyatında düzeltmeleri meydana getirirken, son günlerde ise ABD’de teknoloji hisselerindeki satışların risk iştahını baskılaması ve doların küresel çapta tekrar değer kazanması ons altın üzerinde baskı yaratıyor.
Eylül ayı başında küresel dolar endeksi (DXY) 92’li seviyelerinde altına sarkarken, son dönemde dolardaki değer kazanımına bağlı olarak 93,50’li seviyeleri aşmış durumda. Dolarda değer kazanımını beraberinde getiren temel gelişmeler ise; salgın kaynaklı endişeler, risk iştahında gözlenen zayıflama, Brexit kaynaklı endişeler nedeniyle sterlindeki zayıflama ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinden gelen güçlü Euro’nun risk oluşturduğuna ilişkin değerlendirmelerin Euro’yu baskılaması sayılabilir.
Dolardaki değer kazanımlarının baskıladığı ons altında kısa vadede 1906 ve 1941 dolar seviyeleri arasında bir sıkışma alanı içerisinde hareketlerin yaşandığı görülüyor. 50 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1906 dolar seviyesi altında olası kapanışlar satışların hız kazanmasına neden olabilir. 1906 dolar altında 1863-1834 dolar ve 1791 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Bu tarafta 1906 dolar seviyesinin yakından takip edilmesi ve bu seviye altında satışların hız kazanabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
Kısa vadede teknik görünümün zayıflama kaydettiği ons altına ilişkin uzun vadeli beklentiler ise yukarı yönlü kalmaya devam ediyor. Bu tarafta Fed Başkanı Powell’ın söylemleri de dikkate alındığında uzun bir süre düşük faiz ortamının devam edeceği değerlendiriliyor.
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Düşük faiz ve bol likidite ortamı 2008 yılından sonra da yaşanırken, mevcut konjonktürün ons altın ve hisse piyasalarını desteklediği görüldü. İçerisinde bulunduğumuz bu dönemin de ons altını uzun vadede destekleyebileceği yapılan değerlendirmeler arasındadır. Ancak salgın kaynaklı gelişmeler, aşı çalışmaları hakkındaki açıklamalar ve dolardaki seyir ons altındaki fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürecektir.
Zaman zaman volatilitenin artış kaydettiği ons altında tekrar alımların yaşanması durumunda bahsettiğimiz sıkışma alanının üst bandını oluşturan 1941 dolar seviyesi üzerinde kapanışların yaşanması yükselişlerin güç kazanması açısından önem taşımaktadır. 1941 dolar üzerinde 1973-1992 dolar ve 2006 dolar seviyeleri kısa vadede direnç olarak takip edilebilir. Tekrar 2000 dolar üzerinde kapanışların yaşanması ve tarihi zirvenin bulunduğu 2075 dolar seviyesinin aşılması ons altında tekrardan güçlü yükselişleri beraberinde getirebilir.
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Yıl içerisinde ons altın fiyatlarındaki yükselişten destek bulan ve tarihi zirvelerini yenilenen gram altında son haftalarda ons altındaki zayıf görünüme bağlı olarak yükselişlerin hız kestiği görülüyor.
Ancak Dolar/TL kurunda gözlenen yükselişler gram altın fiyatlarında ciddi bir zayıflamanın önüne geçiyor. Önümüzdeki günlerde ons altın ve kur cephesindeki seyir gram altındaki fiyatlamalar açısından belirleyici olacaktır.
Doların küresel çaptaki değer kazanımına bağlı olarak Dolar/TL kuru tarihi zirvelerini yenilerken, kurdaki yükselişlerin devam etmesi gram altın fiyatlarını destekleyebilecektir. Kurdaki yükselişe ilave olarak ons altının toparlanma kaydetmesi ise gram altında yeni tarihi zirve denemelerini beraberinde getirebilir.
Uzun vadeli yatırım aracı olarak portföylerde yer alan gram altında 467 ve 472 TL seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olurken, yükselişlerin devam etmesi halinde 478 TL ile tarihi zirvenin bulunduğu 488 TL seviyeleri tekrar gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise ağustos ayından bu yana destek olarak çalışan 22 günlük üssel ortalama (458,50) önemli destek konumundadır. Ortalama altında teknik satışların hız kazandığı görülebilir. Bu durumda 450 TL – 444 TL ve 434 TL seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.