Altın fiyatları 10 Eylül: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yükselir mi düşer mi?

1906 DOLAR SEVİYESİ YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ Onurcan Bal – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı



Nisan ayı itibariyle genel olarak yukarı yönlü bir seyrin izlendiği ve temmuz ayında yükselişlerin güç kazandığı ons altında son haftalarda dalgalı ve bir miktar satıcılı bir fiyatlama yaşanıyor. Ağustos ayı içerisinde aşı kaynaklı iyimser haber akışları ons altın fiyatında düzeltmeleri meydana getirirken, son günlerde ise ABD’de teknoloji hisselerindeki satışların risk iştahını baskılaması ve doların küresel çapta tekrar değer kazanması ons altın üzerinde baskı yaratıyor.



Eylül ayı başında küresel dolar endeksi (DXY) 92’li seviyelerinde altına sarkarken, son dönemde dolardaki değer kazanımına bağlı olarak 93,50’li seviyeleri aşmış durumda. Dolarda değer kazanımını beraberinde getiren temel gelişmeler ise; salgın kaynaklı endişeler, risk iştahında gözlenen zayıflama, Brexit kaynaklı endişeler nedeniyle sterlindeki zayıflama ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinden gelen güçlü Euro’nun risk oluşturduğuna ilişkin değerlendirmelerin Euro’yu baskılaması sayılabilir.



Dolardaki değer kazanımlarının baskıladığı ons altında kısa vadede 1906 ve 1941 dolar seviyeleri arasında bir sıkışma alanı içerisinde hareketlerin yaşandığı görülüyor. 50 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1906 dolar seviyesi altında olası kapanışlar satışların hız kazanmasına neden olabilir. 1906 dolar altında 1863-1834 dolar ve 1791 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Bu tarafta 1906 dolar seviyesinin yakından takip edilmesi ve bu seviye altında satışların hız kazanabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.



Kısa vadede teknik görünümün zayıflama kaydettiği ons altına ilişkin uzun vadeli beklentiler ise yukarı yönlü kalmaya devam ediyor. Bu tarafta Fed Başkanı Powell’ın söylemleri de dikkate alındığında uzun bir süre düşük faiz ortamının devam edeceği değerlendiriliyor.



