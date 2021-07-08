ALTIN FİYATLARI | 1 Gram altın bugün kaç TL? 8 Temmuz canlı ve anlık altın piyasası.. Uzman yorumları
Altın fiyatları 5 Temmuz Pazartesi günü piyasaların ilk gününde haftaya yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın almak isteyen yatırımcılar, altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek istiyor. Bugün altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 500 lira seviyesinde işlem görmüştü. Ekonomi grafiklerinde işlemini sürdüren 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 498,00 liradan tamamladı. Peki, 7 Temmuz 1 gram altın bugün kaç TL, altın kapanışta ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum bilgisi.
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Gram altın fiyatı, yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini görürken; ons altın fiyatı ise gün içerisinde 1811 dolar seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksi yükselmeye devam ettiği sürece dolar kurundaki oynaklığın sürebileceğini belirten Gedik yatırım Yatırım Danışmanı Karadağ, gram altındaki yükselişin devamı için, ons altın fiyatında 1835 dolar direncinin aşılmasının kritik olduğunu belirtti.
Altının gram fiyatı dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanırken 507 lira seviyesine kadar yükselerek 16 Haziran tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Yükseliş eğilimini beşinci gününe taşıyan gram altın, en düşük ise 501,13 lira seviyesine gerilerken; saat 11.18 itibarıyla yüzde 0.53 oranında yükselişle 506,39 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 394 liradan satılıyor.
Altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 504 lira seviyesinde hareket ederken, yeni güne 502 lira seviyesinden başlamıştı..
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklandığı 15-16 Haziran'da gerçekleşen son toplantısına ait tutanaklar sonrası artan tahvil talebi altının ons fiyatını baskılarken; ons altın bugün içerisinde en yüksek 1811 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1796 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.25 oranında yükselişle 1808 dolardan işlem gördü.
Küresel piyasalarda Fed’i konuşmaya devam ediyoruz. Dün akşam saatlerinde, 15-16 Haziran tarihlerinde yapılan Fed toplantısı tutanakları açıklandı. Tutanaklarda, varlık alım program hızını azaltmak için hedeflerde önemli ölçüde ilerleme şartının henüz sağlanmadığına değinilirken, bir süre daha ekonomiyi destekleyeceklerine vurgu yapılmış. Enflasyonda geçici bir yükseliş olabileceği aynı zamanda enflasyonist baskılar konusunda çok az endişe duyulduğuna da değinilmiş. Detaylara bakıldığında, komite içinde görüş ayrılıkları olduğu dikkat çekiyor. 16 Haziran akşamını hatırlayalım, yayınladıkları ekonomik projeksiyonlarla şahin olarak adlandırılan Fed, o toplantısının tutanaklarında ise güvercin bir tonda yorumlandı.
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ABD VERİLERİ ÖNEMİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR
Açıklanacak her veri fiyatları etkileyebileceği gibi Fed’in politikasına yönelik beklentileri de şekillendirecektir. .
Temmuz toplantısı için değil ancak Eylül toplantısının biraz daha önemli olduğunu o güne kadar Fed belirsizliğinin piyasalarda devam edebileceğini düşünüyorum. Son günlerde, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki geri çekilmede dikkat çekici. Ekonominin hızlı toparlanma ihtimalinin zayıfladığını gösteriyor gibi bir fiyatlama oluştu. .
Mart ayında yüzde 1,77 seviyesine doğru tırmanan uzun vadeli tahvilin şu sıralarda yeniden şubat ayında gördüğü düşük seviyelere yüzde 1,30 altına gevşemiş durumda. Ancak ben bu hareketin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.
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Piyasadaki belirsizlik tahvilin bu hareketine neden oluyor ama ilerleyen günlerde Fed’in şahinleşmesi ve net bir şekilde sıkılaşma yolunda adım atılacağına dair sinyal, tahvil faizinin de yeniden yükselmesine neden olabilir. Bu süreçte en azından ons altın üzerinde tahvil baskısının bir nebze de olsa azaldığını söylemek mümkün. 16 Haziran Fed toplantısı sonrası yönünü yukarı çeviren ve geri çekilmelerde sınırlı kalan bir Dolar endeksi (DXY) izliyoruz. En son mart ayında 93,00 puan üzerine doğru hareket eden DXY sonrasında düşüşe geçmiş ve bir süre yatay bir seyir izlemişti. Ancak son haftalarda 92,00 puan üzeri ısrarını sürdürüyor..
Piyasadaki gelişmelere rağmen geri çekilmelerde sınırlı kalarak, temkinli kaldığını gözlemliyorum. DXY hareketindeki ısrarı, ons altını baskıladığı için altında her ne kadar tahvildeki düşüşten kendisini beslese bile DXY nedeniyle 1815 dolar üzerine doğru hareketinde zayıf kalıyor. DXY yükselişini korumaya devam ettiği sürece ons altındaki baskının da sürmesini bu nedenle yükselişinde zorlanmasını beklemek mümkün olabilir. Bugün ve yarın ABD’de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Piyasada iştah zayıf ve bu nedenle kararsız seyirler sürebilir. Ons altında da yön arayışının devam etmesini bekleyebiliriz.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantı ile ilgili endişeler ve para politikalarının seyrine dair belirsizlikler altının ons fiyatını desteklerken; ons altın bugün içerisinde en yüksek 1794 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1783 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.30 oranında yükselişle 1792 dolardan işlem gördü.
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ALTINA TALEP SÜREBİLİR
Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti
Geçen hafta açıklanan istihdam verileriyle toparlanmanın ardından altın haftaya hemen hemen aynı düzlemde başladı. Haziran ayında ADP’ye göre 692 bin, resmi tarım dışı istihdam verisine göre 850 bin yeni iş ekleyen ABD ekonomisinde iyileşme momenti sürerken, alt kalemler itibariyle işsizliğin yüzde 5,9, ücret enflasyonunun yıllık bazda beklenene paralel yüzde 3,6 gelmesi gibi ayrıntılar şimdilik Fed’i zorlamayacak görünüyor. Bu yüzden reel faizler stabil, altın da bir süredir reel faiz stabilitesiyle uyum göstermeyerek FOMC sonrasındaki düşüşün geri dönüşünü yapamamıştı.
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Dünyadaki enflasyonist ortam, altına olan talebin devam etmesine neden olabilir. Aynı zamanda Fed, geçiş dönemini piyasaları rahatsız etmeden ve dengeleri değiştirmeden yapmak istiyor. Fed üyelerinin konuşmaları sıklaştı, bunların çoğunluğu aslında piyasaları da hazırlayıcı birer özellik taşıyor.
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2013’ten sonraki varlık alım programı geri dönüşüne göre ise ekstra bir metrik ilave olmuş durumda ve bunun adı enflasyon.
Arz sürekliliğindeki sıkıntı ve darboğaz, küresel gıda fiyatlarındaki artış ve iyileşen ekonomide daha fazla mal ve hizmet talep etme eğilimi fiyat artış hızlarını öngörülenden yüksek bir seviyeye soktu. Fed’in bununla başa çıkma gerekliliği eşiği, varlık alım hızının artırılmasına yönelik en önemli kriter ve o dönemki koşullar dolar karşıtı varlıkların fiyatlandırmalarında ana belirleyici olacaktır.
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ONS ALTINDA 1900 DOLAR SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Geçen hafta Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık faizleri haftanın kapanışına doğru düşüşe geçmiş ancak bu hareketler ons altını 1800 dolar üzerine atacak kadar yeterli olmamıştı. Haftanın ikinci işlem gününde son üç haftanın zirvesinde 1800 dolar üzerinde gördüğümüz ons altın için önümüzdeki en önemli gündem maddesi çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları olacak.
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ABD tüketici enflasyonundaki yükselişlerin geçici olduğu görüşünü savunmaya devam eden Fed’e eğer piyasalar tam olarak ikna olursa, tarım dışı istihdam verisi sonucunda bir yükseliş yapıp yeniden aşağıya çekilen dolar endeksi de 92.2 seviyelerinin altında kalmaya devam ederse bu hafta ons altında 1800 dolar üzeri hareketler güçlenebilir.
ABD’den her ne kadar ekonomik veriler kuvvetli gelse de Fed’in 2022 yılında beklenen faiz artırımına gitmesinden önce dolarda zayıflama ve 90 seviyelerine bir geri çekilme bekliyorum. Bu durum sonucunda ons altında 1800 dolar sonrasında 1821 dolar ve 1859 dolar denemeleri oldukça önemsiyorum. Bu seviyelerin aşılması halinde 1900 dolar ve üzeri fiyatlamalara hazır olmak lazım diye düşünüyor ve temmuz ayı içerisinde bu yöndeki hareketlerin güçlenmesini bekliyorum.
Gram altında 500 TL altı seviyelerin önemli alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğinden daha önceki yorumlarımda bahsetmiştim. 490 - 500 TL arası fiyatlar yeniden yakalanırsa –ki bu ihtimal bu hafta biraz zayıfladı geçen haftalarda daha yüksekti- alım fırsatları olarak görülebilir. 500 TL’nin aşılması halinde ise gram altında yeniden bir artış gündeme gelebilir ve bu sefer gündeme gelebilecek artışların daha çok ons altın kaynaklı olmasını bekliyorum. Buna eğer 8.66 TL seviyelerinde ilerleyen, 8.72 TL direncine takılan dolar/TL kurunun 8.72 TL’yi yukarı kırarak yükselmesi de eşlik ederse gram altında 525 TL üzerine hızlı bir hareket söz konusu olabilir.
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ONS ALTININ GÖZÜ FED’DE
Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü
Haziran başında 1916 dolar seviyesini test eden ve ABD Merkez Bankasının (Fed) 16 Haziran toplantısında varlık alımlarında kesintinin yaklaştığı yönündeki sinyalini takiben 29 Haziran'da 1750 dolara kadar gerileyen ons altın, son beş işlem gününde değer kazanarak 1807 dolara kadar yükseldi.
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Fed fiyatlamasının bölümler halinde zamana yayılarak gerçekleşmesi bu tepki yükselişinin en önemli besin kaynağı. 1811 dolar seviyesinde güçlü bir dirence sahip olan ons altında 14 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisi ve 27-28 Temmuz tarihli Fed toplantısında verilecek mesajlar kısa vadeli rota üzerinde belirleyici olacak faktörler olarak öne çıkıyor.