ALTIN FİYATLARI | 1 Gram altın bugün kaç TL? 8 Temmuz canlı ve anlık altın piyasası.. Uzman yorumları

ABD tüketici enflasyonundaki yükselişlerin geçici olduğu görüşünü savunmaya devam eden Fed’e eğer piyasalar tam olarak ikna olursa, tarım dışı istihdam verisi sonucunda bir yükseliş yapıp yeniden aşağıya çekilen dolar endeksi de 92.2 seviyelerinin altında kalmaya devam ederse bu hafta ons altında 1800 dolar üzeri hareketler güçlenebilir.



ABD’den her ne kadar ekonomik veriler kuvvetli gelse de Fed’in 2022 yılında beklenen faiz artırımına gitmesinden önce dolarda zayıflama ve 90 seviyelerine bir geri çekilme bekliyorum. Bu durum sonucunda ons altında 1800 dolar sonrasında 1821 dolar ve 1859 dolar denemeleri oldukça önemsiyorum. Bu seviyelerin aşılması halinde 1900 dolar ve üzeri fiyatlamalara hazır olmak lazım diye düşünüyor ve temmuz ayı içerisinde bu yöndeki hareketlerin güçlenmesini bekliyorum.



Gram altında 500 TL altı seviyelerin önemli alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğinden daha önceki yorumlarımda bahsetmiştim. 490 - 500 TL arası fiyatlar yeniden yakalanırsa –ki bu ihtimal bu hafta biraz zayıfladı geçen haftalarda daha yüksekti- alım fırsatları olarak görülebilir. 500 TL’nin aşılması halinde ise gram altında yeniden bir artış gündeme gelebilir ve bu sefer gündeme gelebilecek artışların daha çok ons altın kaynaklı olmasını bekliyorum. Buna eğer 8.66 TL seviyelerinde ilerleyen, 8.72 TL direncine takılan dolar/TL kurunun 8.72 TL’yi yukarı kırarak yükselmesi de eşlik ederse gram altında 525 TL üzerine hızlı bir hareket söz konusu olabilir.