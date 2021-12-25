Altın fiyatlarında son verileri: 1 gram altın kaç TL? Çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu? Anlık-canlı altın takip ekranı
Altın fiyatları hafta sonunda da yatırımcısının gündemindeki yerini koruyor. Son işlem gününde küresel piyasalarda ons altın yükselişe geçerek 1800 doların üzerinde tutunmuştu. Perşembe 600 liranın altına gerileyen gram altın cuma günü ise küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle 691 lira seviyelerine ulaşmıştı. Peki, 1 gram altın kaç TL? Çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu? Anlık-canlı altın takip ekranı
Altının ons fiyatında güçlenme hareketi sürerken; gram altın fiyatında dolar kurundaki düşüşten kaynaklı geçtiğimiz 5 haftanın en düşük seviyesini gördü.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altının satış fiyatı 1.110,00 liradan işlem görürken, 1.002,00 liradan geri alınıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altının satış fiyatı 2.269,00 liradan işlem görürken, 2.004,00 liradan geri alınıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altının satış fiyatı 4.430,00 liradan işlem görürken,4.013,00liradan geri alınıyor.
22 AYAR ALTIN GRAM SATIŞ NE KADAR?
22 ayar altının gram satış fiyatı 591,10 liradan işlem görürken, 566,21liradan geri alınıyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altının satış fiyatı 1.110,00 liradan işlem görürken, 1.002,00 liradan geri alınıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altının satış fiyatı 2.269,00 liradan işlem görürken, 2.004,00 liradan geri alınıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altının satış fiyatı 4.430,00 liradan işlem görürken,4.013,00liradan geri alınıyor.
22 AYAR ALTIN GRAM SATIŞ NE KADAR?
22 ayar altının gram satış fiyatı 591,10 liradan işlem görürken, 566,21liradan geri alınıyor.
ABD Eski Hazine Bakanı Lawrence Summers'ın açıklamaları piyasaları etki altında bıraktı. Summers, ABD ekonomisinin enflasyonla mücadele ederken durgunluk yaşayabileceğini açıkladı.
ENFLASYON TÜM DÜNYADA SORUN
Enflasyonun yükselişi küresel ekonomilerde sorun oluşturmaya başladı. Merkez bankaları Fiyat istikrarını sağlamak için farklı enstrümanları devreye alırken Avrupa başta olmak üzere birçok merkez bankası faiz artırımına geçti.
ONS ALTIN GÜÇLENDİ
Bu açıklamanın ardından ons altın yükseliş gerçekleştirdi. Güne 1808 dolardan başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1812 dolar, en düşük de 1807 dolar seviyesini gördü. Saat 11:14 itibarıyla ons altın 1810 dolar seviyesinde işlem görüyor.
GRAM ALTIN HAFİF PRİMLİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu ekonomik tedbirlerden sonra dolar kurunda yüzde 40'ın üzerinde düşüşler gerçekleşti. Dolar 10 lira seviyelerine gerilerken Gram Altın da bundan etkilendi. 1000 liranın üzerine çıkan gram altın fiyatları dün 600 liranın altına geriledi. Bugün ons altın tarafındaki yükselişin etkisiyle hafif yükseliş gösteren gram altın yüzde 2.5'a yakın primli seyrediyor.
ONS ALTIN GÜÇLENDİ
Bu açıklamanın ardından ons altın yükseliş gerçekleştirdi. Güne 1808 dolardan başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1812 dolar, en düşük de 1807 dolar seviyesini gördü. Saat 11:14 itibarıyla ons altın 1810 dolar seviyesinde işlem görüyor.
GRAM ALTIN HAFİF PRİMLİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu ekonomik tedbirlerden sonra dolar kurunda yüzde 40'ın üzerinde düşüşler gerçekleşti. Dolar 10 lira seviyelerine gerilerken Gram Altın da bundan etkilendi. 1000 liranın üzerine çıkan gram altın fiyatları dün 600 liranın altına geriledi. Bugün ons altın tarafındaki yükselişin etkisiyle hafif yükseliş gösteren gram altın yüzde 2.5'a yakın primli seyrediyor.
Gram altın güne 656 liradan başladı. Gün içinde en düşük 647 lira, en yüksek de 690 lirayı gördü. Saat 11:14 itibarıyla gram altın 686 liradan alıcı buluyor.
ALTIN FİYATLARI DA SERT GERİLEDİ
Küresel ekonomideki enflasyon sorunu ile mücadele etmeye çalışan merkez bankaları hamlelerini birer birer yaparken Altın fiyatları da gerilemeye başladı. Koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılması ve sonuçlarının neler olacağına dair bilginin bulunmaması, Avrupa'da yeniden kapanma düşüncelerinin ortaya çıkması ve Avrupa ekonomisinin bundan olumsuz etkileneceği beklentisi altın fiyatlarını baskılamaya başladı.
KURDAKİ DÜŞÜŞ GRAM ALTINDAKİ HAREKETİ DESTEKLİYOR
Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı
Dün akşam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası dövizdeki yukarı yönlü hızlanmanın önü kesilerek, TL’nin tüm para birimleri karşısında değerlendiği görülüyor. TL cezbedici, döviz caydırıcı bir dizi önlem dün akşam itibariyle fiyatlara yansımaya başladı. Dövize endeksli yeni mevduat sistemi en dikkat çeken önlem oldu. Teknik olarak detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak.
Dün akşam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası dövizdeki yukarı yönlü hızlanmanın önü kesilerek, TL’nin tüm para birimleri karşısında değerlendiği görülüyor. TL cezbedici, döviz caydırıcı bir dizi önlem dün akşam itibariyle fiyatlara yansımaya başladı. Dövize endeksli yeni mevduat sistemi en dikkat çeken önlem oldu. Teknik olarak detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak.
Kur getirisi, TL mevduat kazancının üstündeyse aradaki farkın doğrudan vatandaşa ödeneceği belirtilmekte. Özellikle son günlerde, döviz getirisinin daha hızlı olması, yatırımcıların TL’den çıkıp dövize yönelmesine neden olmuştu.
Ancak bu kaçışın önlenmesi adına dövize endeksli yeni mevduat sistemi düzenlenmeye karar verildi. İhracatçı firmalar için geleceğe yönelik bir Fiyat vermek zorlaşmıştı, bu açıdan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceği bildirildi. İhracat, sanayi şirketleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
BES ile ilgili stopaj düşürüldü. Borsada temettü ödemeleri üzerindeki stopajda aynı şekilde indirildi. Borsaya olan girişlerin devam etmesi adına yapılan bir adımdı. Birkaç önlem daha da bulunuyor. Sonuç olarak, dövize veya altına yatırarak getiri elde etmek yerine başka seçeneklerde sunulduğu görülüyor.
Yatırımcının bilgilendirilmesi, ikna edilmesi bu noktada çok önemli. Bunlar detaylı bir şekilde anlatılırsa bu doğrultuda en azından yatırımcıda yatırım araçlarını daha aktif bir şekilde kullanabilir.
Ancak bu kaçışın önlenmesi adına dövize endeksli yeni mevduat sistemi düzenlenmeye karar verildi. İhracatçı firmalar için geleceğe yönelik bir Fiyat vermek zorlaşmıştı, bu açıdan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceği bildirildi. İhracat, sanayi şirketleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
BES ile ilgili stopaj düşürüldü. Borsada temettü ödemeleri üzerindeki stopajda aynı şekilde indirildi. Borsaya olan girişlerin devam etmesi adına yapılan bir adımdı. Birkaç önlem daha da bulunuyor. Sonuç olarak, dövize veya altına yatırarak getiri elde etmek yerine başka seçeneklerde sunulduğu görülüyor.
Yatırımcının bilgilendirilmesi, ikna edilmesi bu noktada çok önemli. Bunlar detaylı bir şekilde anlatılırsa bu doğrultuda en azından yatırımcıda yatırım araçlarını daha aktif bir şekilde kullanabilir.
İşin teknik boyutu böyleyken piyasalara baktığımız zaman, dün akşamdan beri Dolar/TL kurunda aşağı yönlü seyir izleniyor. Gram altında 1.000 TL seviyelerini görmeye başlamıştık an itibariyle 750 TL çevresinde. Kurdaki düşüş, gram altındaki hareketi de destekliyor. Ons altın zaten son dönemde yatay seyrediyordu. Dolayısıyla kurdaki oynaklık gram altın üzerinde daha belirleyici olmaya başlamıştı. Aslında oynaklık hala yüksek olduğu için net bir seviye vermek pek uygun değil. Bugünde piyasadaki hassasiyetin devam edeceğini ve dünkü açıklamaların daha detaylandırılması sonrasında piyasanın biraz daha dengeye oturabileceğini düşünüyorum.