Altın bugün ne kadar ons altında son durum.. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları: Canlı ve anlık altın fiyat takibi..
Altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın gibi piyasada en çok talep gören ürünlerin ne kadar olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Altının gram fiyatının 390 lirayı aştığı bugün yatırım altınlarındaki son durum ve altın piyasası takip edilen konular arasında. Ayrıca altın fiyatları anlık takip ekranımızdan canlı olarak tüm gelişmeleri ve piyasadaki son değerleri takip edebilirsiniz..
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Altının gram fiyatı bugün 394 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının değeri bu fiyatların ardından yükseldi.
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ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altının satış fiyatı 646 lira seviyesinde işlem görürken, 632 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1293 liradan işlem görürken, 1286 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2578 liradan işlem görürken, 2.525 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı ise 360 liradan işlem görüyor
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Nisanda en fazla reel getiri külçe altında oldu
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, nisanda en fazla reel getiri külçe altından sağlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.
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Buna göre, nisanda en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,90, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,39 ile külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 6,66 ve avro yüzde 4,80 kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 0,27, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,58 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,09 yatırımcısına kaybettirdi.
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TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 7,12, avro yüzde 5,25 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,16 kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,16 ve DİBS yüzde 0,66 kayba yol açtı.
Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,33, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,36 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 20,60 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.
6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,47 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,85, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,10 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.
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Yıllık en çok külçe altın kazandırdı
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,71, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,16 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.
Diğer taraftan Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından DİBS yüzde 26,14, mevduat faizi (brüt) yüzde 12,42, dolar yüzde 11,41 ve avro yüzde 7,78 yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 6,16 ile yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 21,33, mevduat faizi (brüt) yüzde 8,13, dolar yüzde 7,17 ve avro yüzde 3,67 kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 9,73 kayba yol açtı.