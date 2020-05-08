Altın bugün ne kadar ons altında son durum.. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları: Canlı ve anlık altın fiyat takibi..

TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 7,12, avro yüzde 5,25 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,16 kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,16 ve DİBS yüzde 0,66 kayba yol açtı.



Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,33, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,36 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 20,60 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.



6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,47 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,85, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,10 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.