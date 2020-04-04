Altın bugün ne kadar oldu? Uzmanlardan altın fiyatları yorumları.. Altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranı

ALTIN FİYATLARI YORUMLARI 2020

Eda KARADAĞ

İntegral Yatırım Menkul A.Ş Araştırma DepartmanıOns altına da gelelim; malum piyasalarda bu kadar kaos varken, güvenli limanlara olan talebinde canlı kaldığını gözlemliyorum. Geçtiğimiz haftalar, nakde kaçış altının da 1450 dolar seviyesine doğru düşüşüne neden olsa bile yeniden 1600 dolar çevresinde seyirler izliyoruz. Açıkçası altın özelinde yeni bir trendin başladığını hala düşünmüyorum. Yazımın başında da belirttiğim gibi önümüzdeki iki hafta kritik ve bu iki haftanın durumu altın içinde belirleyici olacak. Tıpkı borsalar gibi.