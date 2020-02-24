Altın almalı mı satmalı mı?.. Gram altın güncel canlı fiyat takibi.. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, 1 Gram altın kaç TL?

'Altın fiyatları ne kadar?' sorusu, haftanın ilk işlem gününde altın almayı planlayan vatandaşlar tarafından yanıtı araştırılan konulardan oldu. 24 Şubat güncel gram ve altın fiyatı canlı takibini yapanlar, altın fiyatlarınında yaşanan değişime yoğunlaştı. Özellikle yatırımcılar altın almalı mı, satmalı mı? sorusunun yanıtını sorguluyor. Peki, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte, 24 Şubat anlık altın fiyatları...



Geçtiğimiz haftadan beri yükseliş eğilimi gösterirken, yatırımcılar dikkatle altın piyasasını takip etmeye başladı. Gram altının fiyatı her gün rekorunu tazelerken, Cuma günü kapanışta 1 gram altın 326 TL seviyesine ulaşmıştı. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2020 canlı altın fiyatları takip ekranı ve tüm yatırım altınlarının güncel değerleri



Altının gram satış fiyatı bugün 332 lira seviyesinde işlem görmeye başladı. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değerleri değişti.