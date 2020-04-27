Altı çocukla bir evin içinde kalmak hiç kolay değil
O gösteri dünyasının en nüfuzlu ünlülerinden biri... Altı tane çocuğuna da iyi bir anne olmaya çalışıyor. Üstelik de yanında çocuklara bakım konusunda ona yardımcı olacak eşi de yok. Kısacası koronavirüs salgını günlerinde çocuklarıyla birlikte evine kapanan her anne- baba gibi Angelina Jolie'nin de işi kolay değil.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, SPLASH NEWS
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SOSYAL İZOLASYONUN ETKİSİ
Bir süredir Time dergisi için yazılar kaleme alan 45 yaşındaki altı çocuk annesi Angelina Jolie, bu kez de koronavirüs salgını sırasında sosyal izolasyona ve bunun anne- babalar üzerindeki etkisine değindi.
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MÜKEMMEL OLMAK İMKANSIZ
Jolie kaleme aldığı yazıda, mükemmel bir ebeveyn olmanın imkansızlığını vurguladı. Jolie, devam eden koronavirüs izolasyonunun kendisine, altı çocuğun tüm ihtiyaçlarına her zaman cevap verebilmenin imkansızlığını öğrettiğini belirtti.
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İMKANSIZ OLDUĞUNU BİLMEK YARDIMCI OLDU
Jolie "Sanırım salgının ortasında bütün anne ve babalar çocuklarıyla birlikte evlerindeler. Hepsi de her şeyi doğru yapabilmeyi, çocuklarının bütün ihtiyaçlarına yanıt verebilmeyi, sakin ve pozitif kalabilmeyi umuyor. Bunun imkansız olduğunu bilmek bana gerçekten yardımcı oldu" diye yazdı.
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ÖNEMLİ OLAN DÜRÜSTLÜK
Angelina Jolie, çocukların da anne ve babalarından mükemmel olmalarını beklemediklerini belirtti. Ünlü yıldız önemli olanın anne ve babaların yaptıkları hatalar konusunda dürüst davranmaları olduğunu da vurguladı.
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BUNU BİLMEK ÇOK GÜZEL
Ünlü yıldız "Çocuklarınızın sizden mükemmel değil dürüst olmanızı beklediklerini bilmek çok sevimli" diye bu konuda görüşünü belirtti.
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BAZEN BABALARINA GİDİYORLAR
Angelina Jolie ve altı çocuğu Los Feliz'de karantina sürecinde. Eski eşi Brad Pitt de onlara yakın bir evde sosyal izolasyonu sürdürüyor. Bu sayede çocuklar zaman zaman babalarını da ziyaret edip onunla birlikte vakit geçirebiliyorlar.Jolie ile Pitt'in Güney Kore'de üniversiteye giden en büyük oğlu Maddox da koronavirüs salgını nedeniyle ailesinin yanına döndü.