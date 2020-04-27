Altı çocukla bir evin içinde kalmak hiç kolay değil

İMKANSIZ OLDUĞUNU BİLMEK YARDIMCI OLDU Jolie "Sanırım salgının ortasında bütün anne ve babalar çocuklarıyla birlikte evlerindeler. Hepsi de her şeyi doğru yapabilmeyi, çocuklarının bütün ihtiyaçlarına yanıt verebilmeyi, sakin ve pozitif kalabilmeyi umuyor. Bunun imkansız olduğunu bilmek bana gerçekten yardımcı oldu" diye yazdı.