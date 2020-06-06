Altı ayda üç çocuk sahibi olmuştu: İkizlerin doğum günü

ALTI AYDA ÜÇ BEBEK O sırada Ronaldo ilginç bir durum da yaşadı. Futbolcunun aynı yıl sevgilisi Rodriguez'den Alana adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi. Daha sonra da taşıyıcı anne aracılığıyla biri kız diğeri erkek ikiz bebekleri dünyaya geldi. Böylece Ronaldo, sadece altı ay içinde üç bebek babası oldu.