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Hürriyet
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Haber Giriş: 06 Haziran 2020 - 11:14,

Altı ayda üç çocuk sahibi olmuştu: İkizlerin doğum günü

Ünlü çift ikiz bebeklerinin yeni yaşını büyük bir coşkuyla kutladı.

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1İYİ Kİ DOĞDUNUZ ÇOCUKLAR
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İYİ Kİ DOĞDUNUZ ÇOCUKLAR!

Yeşil sahaların yıldızı Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez, ikizlerinin yeni yaşını kutladı.

2AİLE POZU
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AİLE POZU

Rodriguez, Instagram sayfasında, kutlamada çekilen aile pozunu paylaştı. Ronaldo ve Rodriguez, ünlü futbolcunun taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen ikizleri Eva ve Matteo'nun üçüncü yaşını büyük bir coşkuyla kutladı.

3HERKES BİR KAHRAMAN
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HERKES BİR KAHRAMAN

Tüm aile, çocuk romanı ya da animasyon kahramanlarının kılığına girdi. Ronaldo ve Rodriguez, kutlamayı aile arasında yaptı. İkizler Eva ve Matteo, 2017 yılında dünyaya gelmişti.

4ALTI AYDA ÜÇ BEBEK
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ALTI AYDA ÜÇ BEBEK

O sırada Ronaldo ilginç bir durum da yaşadı. Futbolcunun aynı yıl sevgilisi Rodriguez'den Alana adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi. Daha sonra da taşıyıcı anne aracılığıyla biri kız diğeri erkek ikiz bebekleri dünyaya geldi. Böylece Ronaldo, sadece altı ay içinde üç bebek babası oldu. 

5BÜYÜK OĞLU DA TAŞIYICI ANNEDEN
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BÜYÜK OĞLU DA TAŞIYICI ANNEDEN

Ronaldo'nun yine taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen ve kendisiyle aynı adı taşıyan bir oğlu daha bulunuyor.

6DÖRT ÇOCUKLU AİLE
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DÖRT ÇOCUKLU AİLE

Ronaldo'nun bütün çocuklarının bakımıyla ise sevgilisi Georgina Rodriguez ilgileniyor. Ronaldo ve Rodriguez, dört çocuklu mutlu bir aile olarak hayatlarını sürdürüyor. 

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