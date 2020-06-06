Altı ayda üç çocuk sahibi olmuştu: İkizlerin doğum günü
Ünlü çift ikiz bebeklerinin yeni yaşını büyük bir coşkuyla kutladı.
INSTAGRAM
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İYİ Kİ DOĞDUNUZ ÇOCUKLAR!
Yeşil sahaların yıldızı Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez, ikizlerinin yeni yaşını kutladı.
2
Abone Ol
AİLE POZU
Rodriguez, Instagram sayfasında, kutlamada çekilen aile pozunu paylaştı. Ronaldo ve Rodriguez, ünlü futbolcunun taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen ikizleri Eva ve Matteo'nun üçüncü yaşını büyük bir coşkuyla kutladı.
3
Abone Ol
HERKES BİR KAHRAMAN
Tüm aile, çocuk romanı ya da animasyon kahramanlarının kılığına girdi. Ronaldo ve Rodriguez, kutlamayı aile arasında yaptı. İkizler Eva ve Matteo, 2017 yılında dünyaya gelmişti.
4
Abone Ol
ALTI AYDA ÜÇ BEBEK
O sırada Ronaldo ilginç bir durum da yaşadı. Futbolcunun aynı yıl sevgilisi Rodriguez'den Alana adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi. Daha sonra da taşıyıcı anne aracılığıyla biri kız diğeri erkek ikiz bebekleri dünyaya geldi. Böylece Ronaldo, sadece altı ay içinde üç bebek babası oldu.
5
Abone Ol
BÜYÜK OĞLU DA TAŞIYICI ANNEDEN
Ronaldo'nun yine taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen ve kendisiyle aynı adı taşıyan bir oğlu daha bulunuyor.
6
Abone Ol
DÖRT ÇOCUKLU AİLE
Ronaldo'nun bütün çocuklarının bakımıyla ise sevgilisi Georgina Rodriguez ilgileniyor. Ronaldo ve Rodriguez, dört çocuklu mutlu bir aile olarak hayatlarını sürdürüyor.