Altan Erkekli'nin krediyle aldığı ev yine gündemde
Ünlü oyuncu Altan Erkekli'nin 6 yıl önce kredi çekip aldığı ev yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun dün karşılaştığı muhabirlerin bir sorusu üzerine "Bütün sanatçıların bir eli yağda bir eli balda değil ki. Ben de hâlâ evim için taksit ödüyorum" demesi sosyal medyada çok konuşuldu.
BÜTÜN SANATÇILARIN BİR ELİ YAĞDA BİR ELİ BALDA DEĞİL
Dün ailesiyle Nişantaşı’nda görüntülenen Altan Erkekli, “Geçinemiyoruz diyen sanatçılar, sosyal medyada ‘Yıllarca çalıştın, birikim yapmadın mı’ diye eleştirildi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Bütün sanatçıların bir eli yağda bir eli balda değil ki. Ben de hâlâ evim için taksit ödüyorum. Tek bir tane evim var, o kadar. Ödediğim vergiler var, çocuğumun okulu var. Biz bu dönemde maddi kayıplar yaşadık. Dizi çekilmeyince para alamıyorsun, zorlanıyorsun tabii ki.”
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SÖZLERİ POLEMİĞE NEDEN OLMUŞTU
Oyuncu Altan Erkekli, Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda "Biz hep kısıtlı bütçeler aldık. Hiç gece hayatım, kumarım olmadı. Tek evim var, başka hiçbir şeyim de yok zaten. Şu borcum bitsin artık. 63 yaşımda, her gece onları düşünmekten bıktım" ifadelerini kullanmıştı.
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1 MİLYON DOLARLIK EVİN BORCUNU ÖDEMEK ZOR
Oyuncu Talat Bulut, meslektaşı Altan Erkekli'nin "Tek evim var, başka hiçbir şeyim yok. Şu borcum bitsin artık" açıklamasına tepki gösterip "Ah canım Altan Erkekli kıyamam sana. Bu yüzden sen akbil kullanıyorsun.Her filmde oynamana rağmen 1.000.000 $ evin borcunu ödemek de çok zor. Ömrün uzun olsun" demişti.
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10 YILLIK KREDİ ÇEKTİM
Ünlü oyuncu daha sonra yaptığı açıklamada "59 yaşındayım, yıllardır tiyatro yapıyorum. Evi, 'son durağımız' deyip 800 bin liraya aldık. İçine yaptırdıklarımızla birlikte yüksek bir meblağ tuttu tabii. Evi, 10 yıllık banka kredisiyle aldım. Ben zannediyorum ki, bana hayat sigortası yaptılar. İki yıldır ödüyorum, sekiz yılı kaldı. Bankada bana sigorta yapmadıklarını, bana bir şey olursa ailemin o parayı ödemesi gerektiğini söylediler. Çok üzüldüm, artık ölürsem öleyim diye düşünmüyorum" demişti.