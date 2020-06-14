Altan Erkekli'nin krediyle aldığı ev yine gündemde

BÜTÜN SANATÇILARIN BİR ELİ YAĞDA BİR ELİ BALDA DEĞİL Dün ailesiyle Nişantaşı’nda görüntülenen Altan Erkekli, “Geçinemiyoruz diyen sanatçılar, sosyal medyada ‘Yıllarca çalıştın, birikim yapmadın mı’ diye eleştirildi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Bütün sanatçıların bir eli yağda bir eli balda değil ki. Ben de hâlâ evim için taksit ödüyorum. Tek bir tane evim var, o kadar. Ödediğim vergiler var, çocuğumun okulu var. Biz bu dönemde maddi kayıplar yaşadık. Dizi çekilmeyince para alamıyorsun, zorlanıyorsun tabii ki.”