ALS hastalığı nedir? ALS hastalığı belirtileri

ALS BELİRTİLERİ NELERDİR? Motor nöronlar üst ve alt motor nöronlar şeklinde iki çeşittir. ALS hastalığında her iki motor nöronlarda da etkiler görülmektedir. Üst motor nöron tutulumu sonucu kol ve bacaklarda katılık, reflekslerde canlılık, nedensiz gülme ve ağlamalar ve alt motor nöron tutulumu sonucu kol ve bacaklarda asimetrik güçsüzlük, kaslarda erime, kramplar, kaslarda seğirme, konuşmanın zor anlaşılması ve yutma güçlüğü ortaya çıkar. Zihinsel fonksiyonlar ve bellek ise bozulmaz. İlk belirtiler cisimleri kaldırmada, yazı yazmada veya anahtar çevirmede güçlük, yürürken sık sık tökezleme, el kaslarında erime, konuşmanın zor anlaşılması şeklinde olabilir.. ALS'nin son evrelerine kadar kişi günlük ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilir, kaslarda çok yoğun erimeler başladığında ise yürüyemez, konuşamaz ve kollarını kullanamaz hale gelir. Bu evrede solunum kaslarının da etkilenmesiyle hasta yatağa bağımlı ve solunum cihazına bağlı hale gelebilir.