Uzun süredir ALS hastalığı ile mücadele eden Suna Kıraç’ın vefat haberi ardından ALS hastalığı bir kez daha gündeme geldi. ALS hastalığı İngiliz bilim insanı Stephen Hawking’in hastalığı olarak biliniyordu. 21 yaşında ALS hastalığına yakalanan ve yıllarca bu hastalıkla mücadele ettikten sonra 14 Mart 2018 tarihinde hayatını kaybetmişti. Peki, ALS hastalığı nedir? ALS hastalığı belirtileri neler?
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ALS, İngiltere'de motor nöron hastalığı olarak bilinen Amyatrofik Lateral Skleroz (ALS) , merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı bölgesindeki nöronların (motor sinir hücreleri) azalması sonucu görülen bir hastalık. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülen ALS, dünyanın her yerinde ve her kesimden insanda ortaya çıkabilir.
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ALS BELİRTİLERİ NELERDİR?
Motor nöronlar üst ve alt motor nöronlar şeklinde iki çeşittir. ALS hastalığında her iki motor nöronlarda da etkiler görülmektedir. Üst motor nöron tutulumu sonucu kol ve bacaklarda katılık, reflekslerde canlılık, nedensiz gülme ve ağlamalar ve alt motor nöron tutulumu sonucu kol ve bacaklarda asimetrik güçsüzlük, kaslarda erime, kramplar, kaslarda seğirme, konuşmanın zor anlaşılması ve yutma güçlüğü ortaya çıkar. Zihinsel fonksiyonlar ve bellek ise bozulmaz. İlk belirtiler cisimleri kaldırmada, yazı yazmada veya anahtar çevirmede güçlük, yürürken sık sık tökezleme, el kaslarında erime, konuşmanın zor anlaşılması şeklinde olabilir.. ALS'nin son evrelerine kadar kişi günlük ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilir, kaslarda çok yoğun erimeler başladığında ise yürüyemez, konuşamaz ve kollarını kullanamaz hale gelir. Bu evrede solunum kaslarının da etkilenmesiyle hasta yatağa bağımlı ve solunum cihazına bağlı hale gelebilir.
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ALS TANISI NASIL KONULUR?
Tanı klinik belirti ve bulgulara dayanarak konulur. Hastalık pek çok kas ve sinir hastalığı ile karışabildiği için bazı tetkiklerin yapılması gerekir. Bunlardan en önemlisi EMG’dir. Beyin ve omurilik sıvısının incelenmesi, manyetik rezonans görüntüleme, bazı kan ve idrar tetkikleri ve kas biyopsisi de ayırıcı tanı için gerekebilir.