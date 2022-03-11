Alpay Kazan kimdir, neden öldü? Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı Alpay Kazan hakkında bilgiler

ESAT YONTUÇ’TAN PAYLAŞIM

Esat Yontunç, çocukluk arkadaşı Alpay Kazan'a böyle veda etti:



Yıl 1980, "Alpay, yanın boş mu?" "Esat, boş gel otur" diye başladı.



42 yıl sonra kalktın yanımdan. Beraber yan yana, ufacık bir sırada başlayan arkadaşlıktan sonra kardeşlik, iş arkadaşlığı, ortaklık, neler sığdırmışız geçen zamana.



Alpayım günü gelince yeniden yan yana olacağız. O zamana kadar vedalaştık dün. Seni çok özleyeceğim. Mekanın cennet olsun.