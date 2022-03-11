Alpay Kazan kimdir, neden öldü? Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı Alpay Kazan hakkında bilgiler

Alpay Kazan’ın neden öldüğü ve kim olduğu merak ediliyor. Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı ve Esat Yontuç sosyal medya hesapları üzerinden arkadaşları Alpay Kazan ile ilgili paylaşımlar yaptılar. Alpay Kazan bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.
Alpay Kazan, uzun süredir Acun Medya’da farklı görevlerde yer almıştı. Kazan, Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi projelerin başındaydı. Acun Medya Genel İdari Koordinatörü olan Alpay Kazan bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.
Uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı:
Ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan.
Esat Yontunç, çocukluk arkadaşı Alpay Kazan'a böyle veda etti:
Yıl 1980, "Alpay, yanın boş mu?" "Esat, boş gel otur" diye başladı.
42 yıl sonra kalktın yanımdan. Beraber yan yana, ufacık bir sırada başlayan arkadaşlıktan sonra kardeşlik, iş arkadaşlığı, ortaklık, neler sığdırmışız geçen zamana.
Alpayım günü gelince yeniden yan yana olacağız. O zamana kadar vedalaştık dün. Seni çok özleyeceğim. Mekanın cennet olsun.
Alpay Kazan bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Hakan Hatipoğlu’nun paylaşımına Demet Akalın’ın ‘Covid mi?’ sorusu üzerine Ahmet Demirci ‘Kanserdi. Mekanı cennet olsun’ açıklamasını yaptı.