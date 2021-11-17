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Televizyon
Haber Giriş: 17 Kasım 2021 - 17:20 | 

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları ve rolleri

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve rolleri araştırılıyor. Her hafta pazartesi akşamları ekrana gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Alp Arslan karakterine Barış Arduç, Akça Hatun karakterine ise Fahriye Evcen hayat veriyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları arasında kimler var?

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Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları merak ediliyor. Dizi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele alıyor. Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları arasında Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu gibi isimler bulunuyor.

2ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ OYUNCULARI

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ OYUNCULARI

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan, Onur Ayçelik rol alıyor.

Alparslan - Barış Arduç

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Akça Hatun – Fahriye Evcen

Tuğrul Bozan – Yurdaer Okur

Nizamülmülk - Mehmet Özgür

Tuğrul Bey – Barış Bağcı

Çağrı Bey – Erdinç Gülener

4

Evdokya – Gizem Karaca

Romen Diyojen – Sarp Levendoğlu

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