ALPARSLAN BÃœYÃœK SELÃ‡UKLU OYUNCULARI Alparslan rolÃ¼nÃ¼ oynayacak isim ise BarÄ±ÅŸ ArduÃ§ oldu. ArduÃ§'un partneri ise Fahriye Evcen!



Eski kadrodan Mehmet Ã–zgÃ¼r ile Mim Kemal Ã–keâ€™nin yer alacaÄŸÄ± kadroda Gizem Karaca, BarÄ±ÅŸ AÄŸcÄ±, ErdinÃ§ GÃ¼lener, Esila Umut, Korel Cezayirli gibi Ã¼nlÃ¼ isimler yer alÄ±yor.



Evcen, 1071 yÄ±llarÄ±nda SelÃ§uklu dÃ¶neminde yaÅŸayan AkÃ§a Hatun'u canlandÄ±racak. ArduÃ§ ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Alparslan'Ä±n babasÄ± Ã‡aÄŸrÄ± Bey'i ErdinÃ§ GÃ¼lener canlandÄ±racak.