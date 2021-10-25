Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman baÅŸlÄ±yor? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncularÄ± ve fragmanÄ±
Alparslan BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu dizisinin 1. BÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± ve yayÄ±n tarihi belli oldu. UyanÄ±ÅŸ BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu dizisinin devamÄ± olan Alparslan BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu pazartesi gÃ¼nleri ekrana gelecek. Dizinin ilk bÃ¶lÃ¼m tanÄ±tÄ±mÄ± izleyicilerin heyecanÄ±nÄ± daha da artÄ±rdÄ±. Dizide Fahriye Evcen, BarÄ±ÅŸ ArduÃ§ gibi isimler yer alÄ±yor. Peki, Alparslan BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu ne zaman baÅŸlÄ±yor, oyuncularÄ± kimdir? Ä°ÅŸte detaylarâ€¦
Alparslan BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu dizisinin ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ± yayÄ±nlanan fragman ile aÃ§Ä±klandÄ±. 8 KasÄ±m Pazartesi akÅŸamÄ± Alparslan BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu dizisinin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ekrana gelecek. BarÄ±ÅŸ ArduÃ§ Alparslan karakterine, Fahriye Evcen ise AkÃ§a karakterine hayat verecek. 1. BÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±nda AkÃ§a ile Alparslanâ€™Ä±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± sahne de gÃ¶sterildi.
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