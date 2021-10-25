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Televizyon
Haber GiriÅŸ: 25 Ekim 2021 - 15:22 | 

Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman baÅŸlÄ±yor? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncularÄ± ve fragmanÄ±

Alparslan BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu dizisinin 1. BÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± ve yayÄ±n tarihi belli oldu. UyanÄ±ÅŸ BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu dizisinin devamÄ± olan Alparslan BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu pazartesi gÃ¼nleri ekrana gelecek. Dizinin ilk bÃ¶lÃ¼m tanÄ±tÄ±mÄ± izleyicilerin heyecanÄ±nÄ± daha da artÄ±rdÄ±. Dizide Fahriye Evcen, BarÄ±ÅŸ ArduÃ§ gibi isimler yer alÄ±yor. Peki, Alparslan BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu ne zaman baÅŸlÄ±yor, oyuncularÄ± kimdir? Ä°ÅŸte detaylarâ€¦

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Alparslan BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu dizisinin ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ± yayÄ±nlanan fragman ile aÃ§Ä±klandÄ±. 8 KasÄ±m Pazartesi akÅŸamÄ± Alparslan BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu dizisinin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ekrana gelecek. BarÄ±ÅŸ ArduÃ§ Alparslan karakterine, Fahriye Evcen ise AkÃ§a karakterine hayat verecek. 1. BÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±nda AkÃ§a ile Alparslanâ€™Ä±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± sahne de gÃ¶sterildi.

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ALPARSLAN BÃœYÃœK SELÃ‡UKLU NE ZAMAN BAÅžLAYACAK?

Alparslan BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu dizisi 8 KasÄ±mâ€™da baÅŸlayacak. YayÄ±nlanan fragmanda AkÃ§a ve Alparslanâ€™Ä±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± sahne ve savaÅŸ sahneleri yer aldÄ±.Â

3ALPARSLAN BÃœYÃœK SELÃ‡UKLU OYUNCULARI

ALPARSLAN BÃœYÃœK SELÃ‡UKLU OYUNCULARI

Alparslan rolÃ¼nÃ¼ oynayacak isim ise BarÄ±ÅŸ ArduÃ§ oldu. ArduÃ§'un partneri ise Fahriye Evcen!

Eski kadrodan Mehmet Ã–zgÃ¼r ile Mim Kemal Ã–keâ€™nin yer alacaÄŸÄ± kadroda Gizem Karaca, BarÄ±ÅŸ AÄŸcÄ±, ErdinÃ§ GÃ¼lener, Esila Umut, Korel Cezayirli gibi Ã¼nlÃ¼ isimler yer alÄ±yor.

Evcen, 1071 yÄ±llarÄ±nda SelÃ§uklu dÃ¶neminde yaÅŸayan AkÃ§a Hatun'u canlandÄ±racak. ArduÃ§ ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Alparslan'Ä±n babasÄ± Ã‡aÄŸrÄ± Bey'i ErdinÃ§ GÃ¼lener canlandÄ±racak.

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