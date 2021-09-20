Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yeni sezonda yeni oyuncuları ve hikayesi ile izleyici karşısına çıkacak. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları arasında Fahriye Evcen, Barış Arduç gibi isimler yer alıyor. Yeni bölüm tanıtımında heyecanla beklenilen Fahriye Evcen de rol aldı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? İşte Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve fragman
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları merak ediliyor. Yeni dizi Alparslan Büyük Selçuklu için geri sayım başladı. Dizinin heyecanla beklenilen yeni fragmanı izleyici karşısına çıktı. Fragmanda yer alan Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu da Akça Hatun'u canlandıracak. Barış Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek.
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