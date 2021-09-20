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Televizyon
Haber Giriş: 20 Eylül 2021 - 11:33 | 

Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yeni sezonda yeni oyuncuları ve hikayesi ile izleyici karşısına çıkacak. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları arasında Fahriye Evcen, Barış Arduç gibi isimler yer alıyor. Yeni bölüm tanıtımında heyecanla beklenilen Fahriye Evcen de rol aldı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? İşte Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve fragman

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Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları merak ediliyor. Yeni dizi Alparslan Büyük Selçuklu için geri sayım başladı. Dizinin heyecanla beklenilen yeni fragmanı izleyici karşısına çıktı. Fragmanda yer alan Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu da Akça Hatun'u canlandıracak. Barış Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek.

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Fahriye Evcen, ‘Ne aradığını bilmeyen, bulduğunda tanıyamaz. Kurdun izi at sırtında cihana hükmeden atalarının izidir. Bu Hak aşığı Türklerin efsanesidir.’ diyor.

3ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Alparslan rolünü oynayacak isim ise Barış Arduç oldu. Arduç'un partneri ise Fahriye Evcen!

Eski kadrodan Mehmet Özgür ile Mim Kemal Öke’nin yer alacağı kadroda Gizem Karaca, Barış Ağcı, Erdinç Gülener, Esila Umut, Korel Cezayirli gibi ünlü isimler yer alıyor.

Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.

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