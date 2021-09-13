Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım başladı. Her hafta pazartesi akşamları ekrana gelen TRT 1’in geçen sezon 'Melikşah' dönemini anlatan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yeni sezonda hikâyeyi geçmişe doğru sarıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? İşte Alparslan Büyük Selçuklu yayın tarihi ve oyuncuları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olan Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları arasında Barış Arduç ve Fahriye Evcen de bulunuyor.
2
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Dizinin yayınlanan fragmanında Nizamülmük'e hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Özgür'ün yüzü görünürken, Alparslan rolünü oynayacak isim ise Barış Arduç oldu. Arduç'un partneri ise Fahriye Evcen!
Eski kadrodan Mehmet Özgür ile Mim Kemal Öke’nin yer alacağı kadroda Gizem Karaca, Barış Ağcı, Erdinç Gülener, Esila Umut, Korel Cezayirli gibi ünlü isimler yer alıyor.
Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.
3
FAHRİYE EVCEN VE BARIŞ ARDUÇ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Dizi için hazırlıklara başlayan ikili, at binme ve kılıç eğitimi alıyor. İkilinin eğitimlerde çekilen fotoğrafları da kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.