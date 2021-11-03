Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? İşte Alparslan Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosu

Alparslan Büyük Selçuklu dizsi kasım ayında ekran macerasına başlayacak. Alparslan rolünü oynayacak isim ise Barış Arduç oldu. Arduç'un partneri ise anne olduktan sonra ekranlara ara veren Fahriye Evcen. Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek.
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Eski kadrodan Mehmet Özgür ile Mim Kemal Öke’nin yer alacağı tarihi dizinin kadrosunda ayrıca Gizem Karaca, Barış Ağcı, Erdinç Gülener, Esila Umut, Korel Cezayirli gibi ünlü isimler yer alıyor.
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Uyanış Büyük Selçuklu’nun devamı niteliğini taşıyan dizi, "Alp Arslan" adıyla yayınlanacak. Dizinin ilk bölümü ise 8 Kasım Salı akşamı izleyici ile bulaşacak...