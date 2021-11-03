Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? İşte Alparslan Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosu

Alparslan Büyük Selçuklu dizsi kasım ayında ekran macerasına başlayacak. Alparslan rolünü oynayacak isim ise Barış Arduç oldu. Arduç'un partneri ise anne olduktan sonra ekranlara ara veren Fahriye Evcen. Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek.