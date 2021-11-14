Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hangi gün yayınlanıyor? İşte Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin konusu
Yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği "Alparslan: Büyük Selçuklu", TRT 1 ekranlarında macerasına başladı. Sultan Alparslan'ın fetih serüveninin anlatılacağı dizide yer alan Ani Şehri Vaspurakan Bölgesi'nin, Gazne Devleti'nin Büst şehrinin dekorları, dizi için gerçeğinin bire bir aynısı olarak hazırlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hangi gün yayınlanıyor? İşte Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin konusu...
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Alparslan Büyük Selçuklu dizisi her hafta pazartesi günleri izleyicilere buluşuyor. Dizide Alparslan karakterine Barış Arduç hayat verirken, uzun süre sonra ekranlara dönen Fahriye Evcen de Akça Hatun'a hayat veriyor. Akça Hatun, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşamış biri. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.
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Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda, Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik yer alıyor.
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Alparslan: Büyük Selçuklu Konusu
Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğunun anlatıldığı dizinin konusu şöyle:
"Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır."