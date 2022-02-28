Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Kritik müzakere görüşmeleri başladıUkrayna - Rusya savaşında son durum: Kritik müzakere görüşmeleri başladı#Ukrayna
Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenekUkrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!#Rusya
24 saat süre verdiler Putini kına yoksa kovulursun...24 saat süre verdiler! Putin'i kına yoksa kovulursun...#Valery Gergiev
Neden savaşıyor Çünkü kazanıyor… İşte Putinin savaşları...Neden savaşıyor? Çünkü kazanıyor… İşte Putin'in savaşları...#Ukrayna-Rusya Savaşı
Ukraynada yaşayan Türk genci Ege Gürel, bombalama anını görüntüledi Büyük panik yaşadı: Çok şiddetli...Ukrayna'da yaşayan Türk genci Ege Gürel, bombalama anını görüntüledi! Büyük panik yaşadı: Çok şiddetli...#Ukrayna
Rusya Ukrayna savaşının haritası Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...Rusya Ukrayna savaşının haritası! Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...#Rusya
2 ülkeden flaş karar Yola çıktılar: Bazılarımız ölecek ama...2 ülkeden flaş karar! Yola çıktılar: 'Bazılarımız ölecek ama...'#Rusya
Son dakika... Ukrayna savaşında korkunç iddia Putin, Zelenski için 400 kişilik suikast ekibi gönderdiSon dakika... Ukrayna savaşında korkunç iddia! Putin, Zelenski için 400 kişilik suikast ekibi gönderdi!#RUSYA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 28 Şubat mesajı: Milletimiz dik duranlarla, darbeye alkış tutanları asla unutmamıştırCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Milletimiz dik duranlarla, darbeye alkış tutanları asla unutmamıştır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Türkiye ekonomisi 2021de yüzde 11 büyüdüSon dakika... Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü#Türkiye
Binance, Rusyadaki hesapların dondurmayacakBinance, Rusya'daki hesapların dondurmayacak#Binance
Son dakika... Rusya Merkez Bankası faiz artırdı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumSon dakika... Rusya Merkez Bankası faiz artırdı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Dolar
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısıUkrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısı#RUSYA
Tayvan-Ukrayna arası 8000 km ama korkuları aynı: Ya Çin de bize de saldırırsaTayvan-Ukrayna arası 8000 km ama korkuları aynı: Ya Çin de bize de saldırırsa?#Tayvan
Gece yarısı çiçekçi aradıGece yarısı çiçekçi aradı#Hülya Avşar
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

#Alparslan Büyük Selçuklu#Alparslan Büyük Selçuklu Yeni Bölüm#Trt Yayın Akışı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Oyuncuları arasında Fahriye Evcen, Barış Arduç gibi isimlerin yer aldığı dizide yaşananlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Saat 19:45’te Şule belgesinin yayınlanacak olması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

1/3Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Her hafta pazartesi akşamları dizinin yeni bölümleri yayınlanıyor. 28 Şubat TRT 1 yayın akışı içerisinde saat 19:45’te Şule belgeseli yer alıyor. Alparslan Büyük Selçuklu ise belgeselin ardından başlayacak. İşte detaylar…

2/3ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam saat 20:45’te ekrana gelecek. TRT 1 yayın akışına göre saat 19:45’te ise Şule belgeseli yayınlanacak.

3/3TRT YAYIN AKIŞI

TRT YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan ile Hayata Gülümse

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Şule

20:45 Alparslan Büyük Selçuklu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alparslan Büyük Selçuklu#Alparslan Büyük Selçuklu Yeni Bölüm#Trt Yayın Akışı