Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

TRT YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi



09:30 Alişan ile Hayata Gülümse



12:15 Şehirden Uzakta



13:15 Beni Böyle Sev



16:30 Seksenler



18:55 İddiaların Aksine



19:00 Ana Haber



19:45 Şule



20:45 Alparslan Büyük Selçuklu