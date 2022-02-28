Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Her hafta pazartesi akşamları dizinin yeni bölümleri yayınlanıyor. 28 Şubat TRT 1 yayın akışı içerisinde saat 19:45’te Şule belgeseli yer alıyor. Alparslan Büyük Selçuklu ise belgeselin ardından başlayacak. İşte detaylar…
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam saat 20:45’te ekrana gelecek. TRT 1 yayın akışına göre saat 19:45’te ise Şule belgeseli yayınlanacak.
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Hayata Gülümse
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 Şule
20:45 Alparslan Büyük Selçuklu