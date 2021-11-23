Alpagu Han kimdir? Destan dizisinin Alpagu Han’ı Selim Bayraktar hakkında bilgiler

17 Haziran 1975’te Kerkük’te doğan ve ilkokulu orada tamamlayan Selim Bayraktar, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldi. Antalya’da lisede eğitim aldığı sıralarda yolda gördüğü bir ilanla tiyatro atölyesinde kurslara katıldı ve tiyatro hayatı böyle başladı. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Hacettepe Üniversite’si Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı ve 2000 yılında mezun oldu. Diyarbakır ve Antalya Devlet Tiyatroları başta olmaz üzere çeşitli tiyatrolarda Kadıncıklar, Yerma, Akide Şekeri, Gulyabani , Asalak, Çıkmaz Sokak Çocukları, Ferhad ile Şirin, İçerdekiler, Yedi Kocalı Hürmüz, By Kolpert, Kadeş Gelini, Ana, Sırça Kümes ve Othello gibi birçok ünlü tiyatro oyunda yer aldı. Ekran hayatına 2006 yılında Köprü dizisinde canlandırdığı Erdal karakteriyle başlayan Selim Bayraktar, 2009 yılında Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterine hayat verdi. 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sümbül Ağa’yı canlandırdı ve büyük beğeni topladı. Sonrasında ise Gecenin Kraliçesi, 7 Yüz, Görünen Adam, Çoban Yıldızı ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerle televizyon hayatına aktif olarak devam etti. 2018 yılında Ağlama Anne dizisinde Ali Osman karakterine hayat verdikten sonra, HBO’da yayınlanan ‘Succession’ dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2019 yıllarının sonunda Aşk Ağlatır dizisinin kadrosuna dahil oldu.



