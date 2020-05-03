Alp Kırşan Survivor'dan neden ayrıldı? Alp Kırşan ‘Survivor’da neden yok?' sorularına yanıt verdi!
Acun Ilıcalı ile iyi ilişkileri olduğu bilinen Alp Kırşan, Survivor'dan ayrılması ile birlikte pek çok kişinin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Oyuncu-sunucu Alp Kırşan, 2012 yılından beri Survivor'u sunuyordu. Geçtiğimiz yıl Acun Medya ile yollarını ayıran Alp Kırşan merak edilenlerini ve bilinmeyenlerini anlattı. İşte, kendi ağzından Alp Kırşan Survivor'da neden yok sorusunun cevabı
Fotoğraflar: Instagram
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Alp Kırşan Survivor'dan ayrılma kararı almasıyla birlikte pek çok kişinin aklaında soru işareti oluşturmuştu.
Oyuncu-sunucu Alp Kırşan, 2012 yılından beri Survivor'u sunuyordu. Bu yıl Acun Medya ile yollarını ayıran Alp Kırşan, Posta Gazetesi'nden Suna Akyıldız'a konuştu: Kariyeri değil ailemi seçtim!
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İşte Alp Kırşan'ın açıklamalarından satır başları...
* Herkes ‘Survivor’dan neden ayrıldığınızı merak ediyor...
‘Survivor’dan ayrılma kararımı son ‘Survivor’ bittikten sonra ailemle buluştuğum an aldım. Onları çok özlediğimin farkına vardım. Ve onlarsız yapamayacağımı anladım. Sanırım “Kariyer mi yoksa aile mi?” sorusuyla o anda yüzleştim. Özellikle aileye ikinci çocuğumuzun da katılmasından sonra eşimin ve çocuklarımızın bana daha çok ihtiyaçları olacağını gördüm ve Türkiye’de, onların yanında olmayı seçtim. Bu düşüncemi Acun ağabey ile paylaştım, o da anlayışla karşıladı.
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* Ayrılınca üzüldünüz mü?
Üzülmez olur muyum? Elbette üzüldüm. Sonuçta uzun süre beraber çalıştık. Ekip arkadaşlarınız ve yarışmacılarla bir süre sonra aile gibi oluyorsunuz. Sizden büyük bile olsalar kardeşleriniz gibi görüyorsunuz. Yaptıkları hatalarda bile onların yerine üzülüyorsunuz. Ben genelde oyunu kaybeden taraf için çok üzülürdüm. Bunlar her an yaşayamayacağın çok duygusal paylaşımlar. Güzel duygular... Bu aileden, kardeşlerimden uzak kalacağım için çok üzülsem de şu an eşim ve çocuklarımla birlikte olduğum için çok memnunum.
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* Acun ılıcalı ile bir kırgınlığınız var mı? Hâlâ görüşüyor musunuz?
Asla bir kırgınlığım olmadı, olamaz da. Ömrümün sonuna dek ağabeyimdir. Saygı duyduğum bir insandır.
5
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* Tekrar ‘Survivor’ı sunmanızı isteseler kabul eder misiniz?
Çocuklarımın yaşları henüz çok küçük ve babalarına en ihtiyaç duydukları dönemden geçiyoruz. Eşim ve çocuklarımın yanında olmak benim için çok değerli. İleriki yıllarda neden olmasın?