Alopesi nedir? Will Smith’in eşi Jada Smith'in hastalığı alopesi hakkında bilgiler…

Jada Pinkett Smith geçen yılın aralık ayında saçını neden kısa kestirdiğini sosyal medya hesabından anlatmıştı. Genellikle eşiyle özel hayatları hakkında açıklamalar yapan Smith, o paylaşımında sağlık sorununu masaya yatırdı. "Kimse benim beyin ameliyatı geçirdiğimi düşünmesin ya da durmadan soru sormasın diye bu açıklamayı yapıyorum" diyen Pinkett Smith, Alopesi adlı hastalık yüzünden yaşadığı saç kaybını Instagram hesabından paylaştığı bir videoda anlattı.
Sürekli ve tutam tutam döküldüğü için saçlarının tümünü kazıtan Jada Pinkett Smith, kimsenin "beyin ameliyatı geçirdiğini düşünmemesini" istediğini söyledi. Sonunda da "alopesi ve ben arkadaş olacağız" diye konuştu.
Tıpta alopesi areata halk arasında da saçkıran ya da kılkıran hastalığı olarak bilinir. Saçlı deri, sakal bölgesi, kaşlar, kirpikler ve diğer vücut kıllarının, belli bir belirti olmaksızın, tüm vücuda yayılmış bir biçimde dökülmesiyle kendini gösteren bir hastalıktır.Hastalığın sık yinelemesi ve nasıl seyredeceğinin bilinmemesi nedeniyle hastaların yaşam kalitelerini etkilemesi olasıdır. Hastalığın nedenleri olarak genetik, psikolojik stresler, hücresel ve humoral bağışıklık, endokrin, bulaşıcı ve sinirsel etkenlerin rolü olduğu öne sürülmekle birlikte, altta yatan neden tam olarak bilinmemektedir.
Özellikle stres altında, otoimmun hastalıklarda veya androjen, testosteron benzeri hormonların baskılaması sonucunda agresifleşen bağışıklık sistemi kendi hücrelerini yabancı olarak görüp bu hücrelerle savaşmaya başlar. Bu durumda kıl kökleri etrafında bulunan lenfosit denen hücreler sitokin diye adlandırılan kimyasallar salgılarlar ve bu da saçlarda dökülmeye neden olur.