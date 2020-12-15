Almeda Abazi, Tolgahan Sayışman çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Oyuncu Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi şu sıralar ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. Efehan adında bir oğlu olan mutlu çift kız bebek beklediklerinin müjdesini verdi.
Oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2017'de Los Angeles'ta nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucağına almıştı.
CİNSİYETİ BELLİ OLDU
Efehan adında bir oğlu olan çiftin ikinci bebekleri kız olacak. Almeda Abazi eşinin doğum gününde güzel haberi verdi.
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