Almeda Abazi, Tolgahan Sayışman çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

ERKEK OLURSA HAN KIZ OLURSA ANNESİ KARAR VERECEK İkinci kez bebek heyecanı yaşayan Tolgahan Sayışman verdiği bir röportajda, 'Eğer oğlumuz olursa onun da adında 'Han' ismi olacak. Kız olursa Almeda karar verecek. Muhtemelen Arnavut ismi olur' ifadelerini kullanmıştı.