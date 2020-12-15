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Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 12:36 | 

Almeda Abazi, Tolgahan Sayışman çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi şu sıralar ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. Efehan adında bir oğlu olan mutlu çift kız bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

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Oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2017'de Los Angeles'ta nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucağına almıştı.

2İKİNCİ BEBEK GELİYOR
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İKİNCİ BEBEK GELİYOR!

Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından yayınlayan Sayışman ve Abazi, ikinci kez bebek beklediklerini duyurdu. Çok heyecanlı olan çift müjdeli haberi Instagram hesaplarından sevenleriyle paylaştı.

3CİNSİYETİ BELLİ OLDU
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CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Efehan adında bir oğlu olan çiftin ikinci bebekleri kız olacak. Almeda Abazi eşinin doğum gününde güzel haberi verdi.

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Sevinçten havalara uçan Tolgahan Sayışman duygularını şu sözlerle dile getirdi; 'Bu haber en güzel doğum günü hediyem oldu. Tüm aile doğum günüm için bir masanın etrafında buluşmuşken, alabileceğim en güzel haber aldım.'

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Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

6ERKEK OLURSA HAN KIZ OLURSA ANNESİ KARAR VERECEK
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ERKEK OLURSA HAN KIZ OLURSA ANNESİ KARAR VERECEK

İkinci kez bebek heyecanı yaşayan Tolgahan Sayışman verdiği bir röportajda, 'Eğer oğlumuz olursa onun da adında 'Han' ismi olacak. Kız olursa Almeda karar verecek. Muhtemelen Arnavut ismi olur' ifadelerini kullanmıştı.

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