Almeda Abazi kızının yüzünü gösterdi... İşte Alina Sayışman!

Almeda Abazi bugün 40 günlük olan kızı Alina'nın yüzünü gösterdi...
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2019'da oğulları Efehan’ı kucaklarına alan Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman’ın, 8 Haziran’da da kızları Alina dünyaya geldi. Çift, bebekleri 40 günlük olunca sosyal medyada fotoğraf paylaştı.
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Almeda Abazi, Alina’nın doğduğu gün çektirdikleri kareyi “Alina’mız bugün 40 günlük oldu. Anne ve baba sizi çok seviyor canlarımız” notuyla paylaştı. Tolgahan Sayışman ise aynı kareyi sayfasında yayınlayarak “Sizi gönlümüzün prensesi Alina ile tanıştıralım. Kendisi bugün 40 günlük oldu” notunu yazdı.
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Hayata dair ilk poz....
Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...
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Sadakatsiz dizisinin Doktor Derya'sı Özge Özder, 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturmuştu... Ünlü oyuncu ilk bebeği Eva Luna'yı 12 Şubat'ta dünyaya getirdi.Takipçilerinin minik kızı ile ilgili sorularına "Herkes Luna'nın yüzünü merak ediyor. Yakında 40'ı çıkacak zaten. 40'ı bir çıksın, bakacağız bakalım. Karar verirsiniz... Kime benziyor?" yanıtını veren Özge Özder sözünü tuttu.
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Özder, Luna'nın yüzünü bebeği adına açtığı Instagram sayfasında paylaştı. Aynı fotoğrafı kendi sayfasında da yayınlayan Özder, altına şu notu düştü:
"Merhaba dünya... Dilerim dünya varlığınla daha güzel bir yer olsun meleğim... Dilerim ömrün ay gibi aydınlık ve parlak, masalları kıskandıracak kadar güzel ve ışıklı olsun ay kız... Bizim masalımız sensin... Annen ve baban çok aşık sana... Ömrümüz oldukça yanında, her ihtiyaç duyduğunda arkanda, siper olmamız gereken zamanlarda ve tüm kötülüklere karşı önünde, yanında olamadığımız anlarda ise bil ki hep omuz başındayız .. Bunu hiç unutma... Varlığın en büyük armağan bize... Sen kendini seç ve gerçekleştir yeter... Artık tüm şükürlerimiz varlığına... Hoş geldin annesinin küçük tırtılı... Hoş geldin küçük ay perisi... Hoş geldin...Kırkımız çıktı bugün... İyi dileklerinize ,dualarınıza ve güzel kalplerinize emanet ederek paylaşıyorum meleğimi... "
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İşte Asya bebek!
Çukur'un Cumali'si Necip Memili geçtiğimiz temmuz ayında baba oldu. Bugüne kadar kızının yüzünü göstermeyen oyuncu kural bozdu...
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Memili, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.
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İkizlerle ilk poz
Temmuz ayında Ayşe ve Bade adını verdikleri ikiz kızlarını kucaklarına alan sunucu Hilal Özdemir ve milli kaleci Volkan Babacan, Bodrum’da tatil yapıyor.
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Ünlü çift kızlarıyla birlikte çekilen bir karelerini Instagram hesaplarından takipçileriyle de paylaştı.
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Minik bir Can
Mehmet Aslantuğ, kendisi gibi oyuncu eşi Arzum Onan’ın oğulları Can’ı doğurmadan önce ve sonraki hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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2000 yılında çekilen videoda Onan, oğlu Can’ı beklediğini söyleyerek “Artık onu iyice merak ediyoruz, yüzünü, gözünü, kokusunu, tenini, sesini...” diyor.
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Aslantuğ, eşinin bu hallerini “Kaptanın seyir defteri... Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden/yalnızlardan; ama emek verenlere teşekkür borcu var” notuyla paylaştı. Onan ise “Ahh” yorumunu yazdı.
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Çift, Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya gelen oğullarını, düzenledikleri toplantı ile basınla tanıştırmıştı...
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Mali'nin torunu
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, ocak ayında dünyaya gelen kızı Elisa'nın 40 günlükken çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Sezin Erbil fotoğrafın altına "Kızım,kıymetlim 40 günlükken hatıra olsun diye çekim yapmıştık" notunu düştü.
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Korona tedbirleriyle doğum
Galatasaraylı basketbolcu Göksenin Köksal baba oldu. Köksal’ın 2018’de evlendiği eşi Simay Karaman, Bahçelievler Memorial Hastanesi’nde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Göksenin Köksal, koronavirüs tedbirleri nedeniyle doğum sırasında hastaneye alınmadı. Basketbolcu, daha sonra gerekli önlemleri alarak eşinin odasına girebildi. Göksenin Köksal, oğlu Ayaz’ın ilk fotoğrafını “Hoş geldin oğlum” notuyla Instagram’da paylaştı. (Deniz BOY)
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Çağla Şikel-Emre Altuğ
Çağla Şikel ve Emre Altuğ, ikinci bebekleri Uzay Tuncer’le ilk fotoğraflarını çektirdi.Kuzey adlı bir oğulları daha bulunan ünlü çift, minik bebekleriyle birlikte Şengül Pallı’nın objektifine poz verdi.
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Açelya Akkoyun
Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun ile eşi Enis Cergel'in, Alya Deniz ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Açelya Akoyun mutluluğunu "İşte şimdi doğdum" sözleriyle dile getirdi.
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Buket Dereoğlu
Tiyatrocu çift Buket Dereoğlu ile Özgür Özgülgün’ün ilk bebekleri Can, Amerikan; Hastanesi’nde dünyaya geldi.
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Burçin Orhon
Burçin Orhon-Süheyl Uygur çiftinin kızları Ayşe, Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi. Süheyl ikinci kez baba olurken, Burçin ise 3. kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.
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Ebru Cündübeyoğlu
Dizi oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu, kızı Duru'yu 2006 yılında dünyaya getirdi.
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Gülben Ergen
Her yaptığı olay olan sanatçı Gülben Ergen, ilk çocuğu Atlas'ı 2007 yılında dünyaya getirdi. Ergen, oğluyla birlikte ilk pozunu Şengül Pallı'ya verdi.
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Gülşah Alkoçlar
Türk sinemasının başarılı ismi Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, Neslişah adını verdiği bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğumdan sonra bebeği kucağında poz veren Gülşah, "Mutlaka yaşanması gereken bir mutluluk" diyerek duygularını dile getirdi.
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Şebnem Özinal, doğumdan hemen sonra kızı Ayşe ile objektif karşısına geçti.Ayşe’nin, babası şefik Öztek’in neredeyse kopyası olduğu da bu çekimde ortaya çıktı.
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Hülya Avşar
Sanatçı Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden Zehra isminde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Avşar kızı, doğumdan sonra evinde düzenlediği basın toplantısı ile gazetecilerin karşısına çıktı.
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İclal Aydın
İclal Aydın'ın Kemal Başbuğ ile olan evliliğinden bir kızı oldu. Taksim Alman Hastanesi'nde sezaryenle doğum yapan Aydın, 2 kilo 950 gram ağırlığındaki kızına Zeynep Lal ismini verdi.
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Jülide Ateş
Spiker Jülide Ateş ve Emre İskeçeli çiftinin oğulları Amerika'da dünyaya geldi. Çift çocuklarına Ali adını verdi.
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Meltem Doğanay
1986 Türkiye Güzeli Meltem Doğanay, 2002 yılında ikinci kez anne oldu.Güven Hastanesi'nde Prof. Dr. Sevim Dinçer Cengiz tarafından tedavi edilen ve sezaryenle doğum yapan Meltem Doğanay ile eşi Turan Yüceer kızlarına Melike Su ismini koydular.
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Pelin Körmükçü
Pelin Körmükçü ve Rafi Moreno çiftinin bebekleri, Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi. Sezaryen doğum ile 2 kilo 950 gram ağırlığında ve 49 santim boyunda dünyaya gelen bebeğe, Selin ismi verildi.
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Pınar Altuğ
Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin kızları Su, Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi’nde dünyaya geldi.
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Pınar Aylin
Pınar Aylin , Amerikan Hastanesi nde sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Eşi Mert Tokatlıoğlu ve Pınar Aylin kızlarına Maya adını verdiler.
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Türkan Şoray
Yeşilçam'ın Sultan'I Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile olan evliliğinden bir kızı dünyaya geldi. Anne - kız birlikte ilk fotoğrafı Yağmur, henüz bir aylıkken çekildi.
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Umut Akyürek
Sanat Müziğinin güçlü yorumcularından Umut Akyürek'in Oktay Ertuğrul ile olan evliliğinden bir kızı oldu. Çift ilk pozlarını, kızlarına melek kanatları takarak verdi.
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Yeşim Salkım
Sanatçı Yeşim Salkım, Mustafa İmre'den olan kızı Gizem ile birlikte.
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Yonca Cevher
Binbir Gece Dizisi'nin Füsun'u Yonca Cevher Özden in 3. 5 kilo ağırlığında bir oğlu oldu. Cevher, oğlumu kucağıma aldığım an ölümden korkmaya başlayım diyerek mutluluğunu dile getirdi...
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İnci Türkay
Ahmet Eroğlu ile evli olan tiyatro sanatçısı İnci Türkay, 2005 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.
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Anne olmanın yaşanabilecek en güzel mutluluk olduğunu söyleyen çift, bebeklerine Ali ismini koydu.
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Şebnem Sunar
Ekranların deneyimli spikerlerinden Şebnem Sunar Küçük, kızı ile birlikte...