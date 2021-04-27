Almeda Abazi doğum için gün sayıyor!

1 hafta kaldı Kızını bir hafta sonra dünyaya getirecek olan Almeda Abazi Instagram'da takipçilerinden gelen sorulara cevap verdi: "Normal doğum olacak. Şu an en son öğrenmek istediğim şey kilom. Son 2 aydır hiç tartılmadım. En çok kiraz ve vişne suyuna aşerdim."