Almeda Abazi bebeğinin ismini açıkladı

Testi negatif çıktı Gonca Vuslateri koronavirüsü yendiğini açıkladı. Bacağı yandığı için tedavisi hastanede devam eden ünlü oyuncu Covid katından normal bölüme geçtiğini söyledi: “Sabah 5’in en güzel haberi: Covid: Negatif. Hastaneden çıkmıyoruz. 9’uncu kata gidiyorum. Artık iki şey için değil tek şey için üzülebilirim. O da geçecek ama. Sete zımba gibi girerim.”