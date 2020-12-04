Almanya’dan gitti, Türkiye’nin en büyük mobil arıcılık TIR’ını yaptı

Pandemi sürecinde üretimin çok değerli olduğunu dile getiren girişimci Arafat Tuncer ise şunları söyledi: “Kendi ülkemde arıcılık sektörü üzerinde bir çalışma yapmıştım. Gezici arıcılık üzerine bir proje hazırladım. Florayı takip edip daha verimli bir ürün elde etmek, ülkemize katma değer sağlamak istedim. Türkiye’de arıcılık ile uğraşan insanlarımıza da daha çok bilgi vermek ve bu alanda öncülük yapmak istedik. Böyle bir yatırım yaptık. TIR’ımız 252 kovan kapasiteli.