Almanya’dan gitti, Türkiye’nin en büyük mobil arıcılık TIR’ını yaptı
Almanya’dan memleketi Elazığ’a giderek Türkiye’nin en büyük ve teknolojik mobil arıcılık TIR’ını yapan Arafat Tuncer, yılda 5 sağım yaparak 25 ton bal almayı hedefliyor.
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Almanya’da ticaretle uğraşan ve pandemi sürecinde üretimin değerinin farkına varan Arafat Tuncer (49), memleketi Elazığ’a dönerek mobil arıcılık üzerine çalışmalara başladı ve bir mühendislik şirketiyle anlaşarak TIR’ını tasarladı. Tamamlanan TIR, 252 kovan kapasitesi ve barındırdığı teknolojiy Türkiye’de ilk oldu. Üzerine kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğini üretmesi planlanan TIR, 2 kişilik yaşam ve sağım alanı ile bir arıcının istediği tüm imkânları barındıracak şekilde tasarlandı.
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Bölge bölge gezerek florayı takip edecek olan Tuncer, yılda 5 kez bal sağımı yapmayı planlıyor. Kovan başı 100 kilo üretim ile yılda 25 ton bal almayı hedefleyen Tuncer, ülke ekonomisine katkı sağlayarak arıcılara öncülük etmek istiyor.
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Buna benzer sistemleri yapanların olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “Ancak teknolojiyle bütünleştirilmiş ve bu kadar büyük kapasitede olan ilk defa mobil arıcı TIR’ını önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Bununla kalmayıp bakanlıklarımızın destek mekanizmasında da bu mobil arı TIR’larının yer alması için gerekli çalışmaları yapacağız. İnanıyorum ki, bununla birlikte arıcılarımızın sıkıntı çekmiş olduğu birçok konuyu ortadan kaldırmış olacağız” dedi.
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Türkiye’nin çölleşme ve kuraklaşmaya doğru gittiğini vurgulayan İl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, “Özellikle Elazığ son yıllarda çok düşük yağışlar almaktadır. Bu da ilimiz biyoçeşitliliğinin azalmasına sebep olmaktadır. İlimizde 1100 üreticimiz bulunmaktadır. Bu üreticilerimiz genelde sabit ve kısmen de gezgin arıcılık yapmaktadır. Şubat ayında başlayan faaliyetlerimiz 2 veya 3 bölge değiştirerek tamamlanmaktadır. Mobil arıcılık sayesinde bu gezgin sayısı artacaktır. 5 bölge gezerek burada verim artışı söz konusu olacaktır” diye konuştu.
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Pandemi sürecinde üretimin çok değerli olduğunu dile getiren girişimci Arafat Tuncer ise şunları söyledi: “Kendi ülkemde arıcılık sektörü üzerinde bir çalışma yapmıştım. Gezici arıcılık üzerine bir proje hazırladım. Florayı takip edip daha verimli bir ürün elde etmek, ülkemize katma değer sağlamak istedim. Türkiye’de arıcılık ile uğraşan insanlarımıza da daha çok bilgi vermek ve bu alanda öncülük yapmak istedik. Böyle bir yatırım yaptık. TIR’ımız 252 kovan kapasiteli.
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“Her bir kovanın 30 çıtası var. Normalde 3 kovana tekamül ediyor. Floraya girdiğimiz zaman da daha iyi bir verim alacağımızı düşünüyoruz. İçerisinde çalışacak kişinin yaşam alanı var. Arka kapağımızı sağım alanı olarak düşündük. Bir arıcının istediği tüm imkânları bu TIR’ın içerisine yerleştirdik. Su depomuz olacak. Güneş enerjisinden elektrik üretip tüm ihtiyaçlarımızı giderecek bir donanıma sahip kıldık.”