Almanya'da yaşayan yeğeni hurda olarak satın almıştı! Türkiye'de 3 yılda 350 bin TL masrafla yaptılar

Bu tip araçların parçalarının zor bulunduğunu, el emeği olduğu için yapımının uzun sürdüğünü dile getiren Dalkoz, "Vatandaşlar maalesef bizim kadar sabretmiyor. Bir an önce olmasını istiyor ama sabır işi bu. Biz her türlü aracı yapıyoruz" dedi.

