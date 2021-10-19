Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Eski AfD Genel Başkanı Alexander Gauland, 2017’de Eischfeld kentinde katıldığı bir seçim kampanyasında Aydan Özoğuz’un ismini vermeden, “Onu Eichsfeld’e davet edin ve sonra ona özellikle Alman kültürünün ne olduğunu anlatın. Bundan sonra bir daha buraya gelmeyecektir ve Tanrıya şükürler olsun ki onu Anadolu’da imha edeceğiz” demişti.