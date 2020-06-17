Almanya’da tur operatörleri ve seyahat acenteleri sokağa döküldü: Karar siyasi
Hükümetin büyük tur şirketlerini destekleyip küçük ve orta ölçekli seyahat acentelerini ve tur şirketlerine destek vermemesi Berlin’de düzenlenen eylemle kınandı. Farklı şehirlerden Berlin’deki eyleme destek veren Türkiye kökenli seyahat acente sahipleri ise Türkiye’nin koronavirüs nedeniyle riskli ülkeler listesine alınmasını siyasi karar olarak değerlendirip tepki gösterdiler.
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KOVİD-18 salgınından en çok etkilenen ve önümüzdeki dönemde de etkisini derinden hissedecek olan seyahat acenteleri Berlin’de seslerini duyurmak için sokağa döküldü. Seyahat acentesi sahiplerine otobüs şirketleri de destek verdi. Almanya’nın farklı şehirlerinden gelen çok sayıda Türkiye kökenli sektör çalışanları da eylemlere katıldı. Yaklaşık dört saat süren eyleme bine yakın kişi katıldı.
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Sabah saatlerinde Alexander Meydanı’nda toplanan bine yakın seyahat acentesi sahibi, burada yapılan konuşmaların ardından Federal Meclis’e yürüdüler. Yol boyunca attıkları sloganlarla ve düdüklerle sesini duyurmaya çalışan sektör çalışanları, taşıdıkları afişlerle de yardım talebinde bulundular.
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Eylemcilerin hedeflerinde federal ve eyalet hükümetleri vardı. Tui ve Lutfhansa gibi büyük şirketlere hem hibe hem de kredi desteği verilmesine karşın kendilerinin görmezden gelinmesine de tepki gösterdiler. Federal Meclis’e 50 metre yakınındaki tarihi Brandenburg Kapısı’nın doğu tarafında toplanan seyahat acenteleri sahiplerine, tarihi kapının batı tarafında bekleyen otobüs işletmeleri sahipleri ise 50 kadar otobüsle destek oldu.
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Berlin, Bochum, Duisburg, Düsseldorf, Münih ve Stuttgart kentinde seyahat acentesi işleten çok sayıda Türkiye kökenliler de eyleme katıldılar.
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Türkiye kökenli acente sahipleri Robert Koch Enstitüsü’nün kararı ile federal hükümetin Türkiye’yi riskli ülkeler listesine almasına tepki gösterdiler. Ortak görüş kararın siyasi olduğuydu.
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Berlinli Gülcan Alkan “Karar siyasi. Bu karar hem Almanya’nın turizm sektörünü hem de Türk turizmini olumsuz etkiler. Turizmi baltalar” dedi.
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Berlinli Derya İlter ise “Türkiye ile ilgili bu kararın alınmasına gerek yoktu. Güvenilirlik sertifikası hazırlayan kurumlar olumlu rapor vermişti. Bu karar hepimizi yani sektörü derinden yaralar” dedi. Stuttgart’tan Berlin’e sesini duyurmaya gelen İrfan Güner ise “Türkiye’de hem oteller hem havaalanları turistler için hazırlandı. Kararı tamamen siyasi olarak görüyorum. Siyasi kararlar ekonomiyi olumsuz etkileyecek. Almanya’da Türkiye kökenlilere ait bin 200 seyahat acentesi var. Büyük ve küçük tüm Alman seyahat acenteleri ile tur operatörleri de bu kararla darbe yiyecek” dedi.
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Uzun yılladır Düsseldorf’ta sektörde aktif olan Hakan Tığ da riskli ülke kararının siyasi olduğuna vurgu yaptı. Tığ “Federal hükümet bizim gibi sektörü ayakta tutan küçük işletmelere sırtını döndü. Türkiye’ye yönelik alınan kararla bizler bir kez daha zor durumda bırakıldık. Almanya’da bin 200 Türkiye kökenlilerin sahip olduğu işletmede yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor. Toplam 10 bin acente var. Bizlerin tamamı bu karadan olumsuz etkileneceğiz” dedi.
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Berlin’de seyahat acentesi işleten Serkan Doğan ise “Hem federal hükümet hem de uçak şirketleri akşam aldıkları kararı sabah değiştiriyorlar. Pilotlar bile bir gün önceden uçup uçmadıklarını bilmiyor. Bizler ayladır rezervasyonların ertelenmesiyle mücadele veriyoruz” sözleriyle hem hükümeti hem de havayolu şirketlerini kararsız olmakla suçladı.
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Bochumlu seyahat acentesi sahibi Dilek Yüksel ise “Tüm büyük şirketlere verilen desteğin bizlerin de alması gerekiyor. İşlerimiz durdu. Müşteri kaybettik. Ciro yapamadığımız gibi daha önce sattığımız turların ve biletlerin parasını da iade etmek zorundayız” dedi.
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Duisburglu Nermin Edoğan ise “15 yıldır sektördeyim. Böyle bir durumu ne yaşadım ne de olacağına ihtimal verdim. Sezon bitti. Siyasi bir kararla Türkiye’nin riskli ilan edilmesi de sorunlara tuz biber oldu. Çok iptaller var. Bundan sonra da daha çok olacak. Şimdi Türkler de gitmeyecek. On binlence çalışan bu karardan zarar görecek” dedi.