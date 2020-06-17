Almanya’da tur operatörleri ve seyahat acenteleri sokağa döküldü: Karar siyasi

Duisburglu Nermin Edoğan ise “15 yıldır sektördeyim. Böyle bir durumu ne yaşadım ne de olacağına ihtimal verdim. Sezon bitti. Siyasi bir kararla Türkiye’nin riskli ilan edilmesi de sorunlara tuz biber oldu. Çok iptaller var. Bundan sonra da daha çok olacak. Şimdi Türkler de gitmeyecek. On binlence çalışan bu karardan zarar görecek” dedi.