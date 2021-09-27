Almanya’da seçimleri kim kazandı, yeni başbakan belli oldu mu? Almanya seçim sonuçların son durum
Almanya’da halk, 26 Eylül tarihinde 20. dönem Federal Meclis’i (Bundestag) belirlemek için sandık başına gitti. Başkent Berlin'de de seçmenler, sabah erken saatlerde oy kullanmak için seçim merkezlerine gitmeye başladı. Yerel saatle 08.00’de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işleminin sona ermesi ardından gözler seçim sonuçlarına çevrildi. Peki, Almanya’da seçimleri kim kazandı, yeni başbakan belli oldu mu? Almanya seçim sonuçların son durum…
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Almanya'da halk, genel seçimlerde 20. Dönem Federal Meclisi ve dolayısıyla yeni hükümeti belirmek için sandık başına gitti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde gerçekleşen seçimlerde halk, 16 eyalette kurulan 85 bin sandıkta oy kullandı.
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BAŞBAKANLIK ADAYLARI
Ülkeyi 16 yıldır yöneten Başbakan Angela Merkel’in yeniden aday olmadığı seçimlerde başbakanlık için, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin adayı 60 yaşındaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) 63 yaşındaki Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Yeşillerden 40 yaşındaki partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock yarışıyor.
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Başbakan Angela Merkel’in ise oyunu daha önce mektupla kullandığı açıklanmıştı.
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Almanya seçimlerine ait ilk sonuçlar Sosyal Demokratlar'ın (SPD) Berlin'de bölgesel seçimlerin galibi olmaya hazırlandığına işaret ederken, bu durum adayları Franziska Giffey'in Berlin'in ilk kadın belediye başkanı olacağı anlamını taşıyor.
Seçim sonuçları kesinleşirse Angela Merkel döneminde aile bakanı olarak da görev yapan 43 yaşındaki Giffey aday olmamaya karar veren SPD'li Michael Mueller'den görevi devralacak.
Merkez sol partisi SPD oyların %21.4'ünü alarak 2016'daki %21.6 seviyesinin biraz altında kalırken, Yeşiller %18.9 ile 2016'daki %15.2 seviyesini yukarı taşımayı başardı. Aşırı solcuLinke partisinin oy oranı ise %15.5'ten %14'e geriledi. Bu sonuçlarla SPD, Berlin'i Yeşiller ve Linke ile içinde olduğu mevcut koalisyonla yönetmeye devam edecek görünüyor.