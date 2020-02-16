Almanya’da parlayan yıldız: Yasmin Schmidt

Henüz 2 yaşında piyano çalarak müzikle tanışan Yasmin Schmidt, ilk müzik kariyerine söz ve müziği kendisine ait İngilizce şarkısı ‘Don’t Remember’ ile başladı. ‘İnsanım’ adlı şarkısıyla Türk müzik piyasasına giriş yapan güzel sanatçının kendisinin yazıp bestelediği üç kilibi de yoğun ilgi gördü. Tıklanma rekoru kıran son klibi ‘6’ adlı şarkısının duygusallığını anlatırken bir yandan da 6 sayısının kendi hayatındaki uğuruna inanıyor genç yıldız.
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1
Almanya’da doğup 13 yaşındayken annesiyle birlikte İzmir’e yerleşen ve 6 yıl İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yan flüt bölümünden mezun olan Yasmin Schmidt, ilerleyen yıllarda Almanya’ya dönerek müzik eğitimine burada devam ederek flütçü ve koro şefi oldu. Şimdilerde Alman müzik okulunda öğretmenlik yapan genç yıldızın on parmağında on marifet var. Müzik yeteneğinin yanı sıra bale, tiyatro oyunculuğu, modellik ve heykelcilik de olan yıldız Yasmin Schmidt, aynı zamanda iki kez güzellik kraliçesi seçildi. Genç yeteneği daha yakından tanımak için sorduk.
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Yasmin Hanım, üçüncü klibinizi çıkardınız. İlk iki klibiniz hayli ses getirdi. Sizi yakından tanımak istiyoruz. Kendinizi tanıtır mısınız?1993 yılında Almanya’nın Nürnberg şehrinde doğup büyüdüm. Sanatın her dalına değer veren bir aileye sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Babam her zaman benim en büyük destekçim oldu. 2.5 yaşında piyano eğitimiyle başlayan müzik hayatım, daha sonra aldığım eğitimlerle birlikte bugüne kadar devam etti. İlk olarak söz ve müziği bana ait olan ingilizce parçalar yazdım. Konservatuvar eğitimim sırasında arkadaşım Gülşah Karakuş’un önerisi sayesinde Türkçe parçalar yazmaya başladım. Çok sayıda yabancı ve Türkçe parçalarım var, ilk çıkış yaptığım yabancı parçam Don’t Remember’dan sonra Türkçe olarak‚ ‘İnsanım’ adlı şarkımla Türk müzik piyasasına adım attım. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğim.
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-Anneniz Türk, babanız ise Alman, siz iki dili de mükemmel konuşuyorsunuz bunu neye borçlusunuz?Doğduğumdan beri annem benimle Türkçe, babam ise Almanca konuştu. Sanırım paralel olarak öğrendiğim için iki dili de aksansız konuşabiliyorum.
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-3 yaşından itibaren model olarak katalog çekimleri yaptınız. Biraz bahsedebilir misiniz?Bebekken benimle yapılan bir fotoğraf çekiminde, uzun siyah saçlarım fotoğrafçının dikkatini çekmiş. Ve onun önerisi üzerine ailem beni bir ajansa yazdırmış. Dolayısıyla o yıllardan bugüne kadar Almanya’da mesleğimin yanı sıra, modelliğe devam ediyorum.-Türkiye’de 6 yıl kaldığınızı biliyoruz. Nerede ve hangi yıllar?2006 yılında İzmir Karşıyaka. -Orada, okudunuz mu?Evet, İzmir’de konservatuvarda okudum.
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-Almanya’ya ne zaman döndünüz?2012’de Almanya’da müzik eğitimime devam ettim. Flütist ve koro şefi olarak mezun oldum, ardından oyunculuk okudum.
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-Modellik yapmaya ne zaman başladınız?Türkiye’den döndükten sonra tekrar modelliğe devam ettim, bir süre de ajansın model koçu olarak çalıştım.-İki kez güzellik kraliçesi seçildiniz, biraz anlatır mısınız?Arkadaşlarım ve ajansımın isteği üzerine yarışmalara katıldım. Benim için çok gurur verici bir deneyimdi, çünkü aynı zamanda Türkiye’yi de temsil etmiş oldum. Bu benim için güzel bir duyguydu.
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-Sizin bir de kitabınız var. Adı nedir ve içeriğinden bahsedebilir misiniz?Kitabımın adı ‘Natürlich nur ich’, yani Türkçesi ‘Doğal olarak ben’. İçeriğinde ise biraz kendi hayatımdan, biraz Almanların Türklere olan bakış açısından, yaptığım sanat dallarından ve özel hayatımdan kesitler var.
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-Gelelim müzik kariyerinize, ilk ve son kliplerinizi anlatabilir misiniz biraz?Türkiye’de çıkış yaptığım ilk klibimden bahsetmem gerekirse, ‘İnsanım’ adlı parçam İzmir ve çevresinde çekildi. Çekim günü her şeyin rast gitmesi, ekiple birlikte karşılaştığımız güzel tesadüfler, asla unutamayacağım bir hatıra olarak klibime yansıdı. Son çıkan klibim ‘6’ adlı parçamda Almanya Nürnberg’de çekildi. Havaların çok soğuk olması nedeniyle birazcık zorlansak da iyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum.
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-Ses getiren çalışmalarınız var. İleride daha neler yapmayı düşünüyorsunuz?Müzik kariyerimde ilerlemeyi hedefliyorum. En büyük hayallerimden biri de, müziğimle sosyal sorumluluk projelerde de yer almaktır.
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-Beste çalışmalarınızdan bahseder misiniz?Tüm şarkılarımı hissederek yazıyorum. Gitara başladığımdan beri şarkılarım konusunda çok daha üretken olduğumu fark ettim. Her gün çalışmalarım oluyor ve yeni fikirler geliştiriyorum.
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-Çaldığınız enstrümanlar neler?Piyano, yan flüt ve gitar
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-Tiyatro çalışmalarınız da oldu, anlatır mısınız?Çocukluğumdan beri çevremdekilerin taklidini yapıp insanları güldürürdüm. Ortaokul yıllarında Oz büyücüsü oyununda başrol olarak oynadıktan sonra, tiyatroya olan aşkım dahada büyüdü. Müzik eğitimimi tamamladıktan sonra kesinlikle oyunculuk okumak ve kendimi bu dalda geliştirmek istedim hep. Hem Türk hem Alman tiyatrosundan diplomamı aldım ve çeşitli oyunlarda yer aldım.
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-Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?’6’ adlı teklimin çıkmasında başta ailem olmak üzere emeği geçen arkadaşım Cüneyt Aykulteli, sevgili menajerim Seçil İnceoğlu, Makyözüm Nicole Schmidt’e, klibimde rol alan modelimiz Danilo Müller ve Flashfabrik ekibine, kliplerimi izleyenlere sonsuz teşekkürler ve sevgiler.