Almanya’da parlayan yıldız: Yasmin Schmidt

Yasmin Hanım, üçüncü klibinizi çıkardınız. İlk iki klibiniz hayli ses getirdi. Sizi yakından tanımak istiyoruz. Kendinizi tanıtır mısınız?1993 yılında Almanya’nın Nürnberg şehrinde doğup büyüdüm. Sanatın her dalına değer veren bir aileye sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Babam her zaman benim en büyük destekçim oldu. 2.5 yaşında piyano eğitimiyle başlayan müzik hayatım, daha sonra aldığım eğitimlerle birlikte bugüne kadar devam etti. İlk olarak söz ve müziği bana ait olan ingilizce parçalar yazdım. Konservatuvar eğitimim sırasında arkadaşım Gülşah Karakuş’un önerisi sayesinde Türkçe parçalar yazmaya başladım. Çok sayıda yabancı ve Türkçe parçalarım var, ilk çıkış yaptığım yabancı parçam Don’t Remember’dan sonra Türkçe olarak‚ ‘İnsanım’ adlı şarkımla Türk müzik piyasasına adım attım. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğim.