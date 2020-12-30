Almanya’da 2020 böyle geçti...

Alman hükümeti, koronavirüs salgınının vurduğu ekonomisini kurtarmak için 2013’ten bu yana ilk kez borçlandı. Çeşitli araçlarla ekonominin ayakta kalmasını sağlamak için 800 milyar euroluk teşvik paketi hazırlayan Almanya, Avrupa’da Kovid-19 teşvik ve yardımları konusunda en dikkat çekici ülke oldu. Bu kapsamda, anayasadaki borç freni askıya alınarak federal hükümete ekonomik kurtarma ve toparlanma önlemlerini finanse etmek için 2020’de 218 milyar euroya kadar net yeni borç alma izni verildi. Kovid-19’a karşı teşvik paketleriyle Almanya’nın kamu borcu, geçen yılın ocak-eylül dönemine göre 296.4 milyar euro artış göstererek yaklaşık 2.2 trilyon euro ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Alman ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 9.7 daraldı. Bütçenin 2019’un ilk yarısında 46.5 milyar euro fazla vermesine karşı 2020’nin ilk yarısında bütçe açığı 51.6 milyar oldu. Ülkede özellikle turizm alanında faaliyet gösteren şirketler iflasın eşiğine geldi.