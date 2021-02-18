Almanya Türk genci Enes’i konuşuyor... 1 dükkânla başladı...
Almanya, 26 yaşındaki Türk genci Enes Şeker’in başarı öyküsünü konuşuyor. Almanya’da doğan ve Aachen’da yaşayan Şeker, küçük bir dükkanla başladığı donut (Amerikan çöreği) üretimini azmi ve çalışkanlığıyla kısa sürede Avrupa genelinde 7 ülkede 135 şubeye çıkardı ve donut imparatorluğuna uzanan büyük bir başarıya imza attı.
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Amerikan çöreği olarak bilinen donutun 120 çeşidini geliştiren Sivas kökenli Enes Şeker’in ‘Royal Donuts’ pastane zinciri şubelerine ilgi oldukça yoğun. Şeker, Almanya’nın Aachen kentindeki ofisinde kısa sürede yakaladığı başarı öyküsünü Demirören Haber Ajansına (DHA) anlattı.
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Donutu çok seven biri olduğunu ancak piyasadaki standart donutların kendisini tatmin etmediğini ve ürün çeşitlendirmenin fark yaratabileceğini düşündüğünü belirten Şeker, şunları söyledi:
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“Bu yüzden sektöre girmeye ve donutu tamamen başka bir seviyeye getirmeye karar verdim. Köln’de eşimle birlikte ilk ‘Royal Donuts’ şubemizi açtık. Bir yıl boyunca tek bir şubemiz vardı. Royal Donuts konseptimizi tamamladıktan sonra da bayiliğe başladık. Aktüel 120’den fazla çeşit donut türü sunuyoruz müşterilerimize ve biz Royal Donuts’la tamamen standart donut konseptinden kendimizi çıkardık.”
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“Daha farklı çeşitleri piyasaya çıkarmaya çalışıyoruz. Biz, çeşitlerimizle diğer markalardan ve konseptlerden farklı olduk ve böyle başardık. Vegan donutlarımıza hiç hayvansal ürün katmıyoruz. Bizim müşterilerimiz dükkâna gelip ürününü alır ve gider. Müşteri gelip masada yemez. O yüzden kovid-19 sürecindeki yasaklar bizi marka olarak hiç etkilemedi.”
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“Şu an 7 Avrupa ülkesinde toplam 135 şubemiz var. Yani mutfakta çalışanından aracıyla ürün servis yapanlara kadar yaklaşık 1000 kişi ‘Royal Donuts’ hizmetinde. Bayilerimizin yüzde 60’ı Alman, yüzde 40’ı da Türk, Arap ve diğer ülke vatandaşları.”
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“Benim hedefim de hayalim de bu duruma gelmek değildi. Sadece bir dükkândı. Beni bu duruma ne getirdi derseniz; Dükkanıma gelip ürünlerimizi gören kişiler, ‘Bunları ben de satmak istiyorum, bayilik ver’ diyen insanlar sayesinde bu duruma geldim.”
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“Dediğim gibi ben eşimle birlikte Köln’deki dükkânımı açıp orada ekmeğimi çıkarmak istiyordum. Bu iş kendisine göre bir dinamizm kazandı. Bu noktaya bizi taşıdı. Bayiler ile birlikte buraya geldik. Benim böyle bir beklenti yoktu. Çok memnunuz. Bayilerimiz ile oldu her şey.”
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“Avrupa dışında başta Türkiye olmak üzere birçok yerde de şube açmayı istiyorum. Dubai’de ön çalışma başlattık. Burada yaşayan Dubaili bir girişimci ile gittik, görüştük. 3-4 ay içerisinde Dubai’de de bir şube açacağız. Hazırlıklarımız devam ediyor.”
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“Türkiye’ye de inşallah kısa zamanda bir şube açacağız. Bu durum 6 ay sürebilir. Türkiye’ye adım atacağız. Benim buradan gençlere tavsiyem, kesinlikle ticaret yapın.”