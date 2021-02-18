Almanya Türk genci Enes’i konuşuyor... 1 dükkânla başladı...

“Dediğim gibi ben eşimle birlikte Köln’deki dükkânımı açıp orada ekmeğimi çıkarmak istiyordum. Bu iş kendisine göre bir dinamizm kazandı. Bu noktaya bizi taşıdı. Bayiler ile birlikte buraya geldik. Benim böyle bir beklenti yoktu. Çok memnunuz. Bayilerimiz ile oldu her şey.”