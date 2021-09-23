Almanya'nın siyasi tarihine damgasını vuran lider

KRİZDEN ÇIKARMAYI BAŞARDI Angela Merkel iktidarı boyunca finans krizi, euro krizi, mülteci krizi, Brexit krizi ve Kovid-19 gibi birçok önemli sınamalarla karşılaştı. Karşılaştığı tüm kriz ve sorunların çözümünde ‘uzlaşıyı’ temel hedef olarak seçti. Tüm bu krizlerde Merkel’in ‘uzlaşı için sonuna kadar mücadele etme’ özelliği ön plana çıktı. Merkel’in en önemli ilk sınavı 2008’de Avrupa’daki euro krizi oldu. Küresel kriz nedeniyle Almanya’da da borsalarda çökme yaşandı ve para piyasaları karıştı. Ama Merkel, hem ülkesinin ekonomisini hem de ortak para birimi euroyu krizden çıkarmayı başardı. Euro krizinde borçlu olabilecek ülkeler için Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) adlı kurtarma şemsiyenin oluşmasında önemli rol oynayan Merkel, “Euro başarısız olursa Avrupa da başarısız olur” ifadesiyle dikkati çekmişti. Merkel’in euro kriziyle mücadele yöntemi başta Yunanistan olmak üzere diğer bazı AB ülkelerinin tepkisini çekti.