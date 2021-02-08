Almanya kara kışa teslim

Almanya’da hafta sonu başlayan şiddetli kar ve dondurucu soğuk ülkenin özellikle orta ve doğu kesimlerinde hayatı felç etti. Birçok araç otobanlarda mahsur kalırken, tren ve uçak seferi iptal oldu.
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Almanya’da geçen hafta sonundan itibaren son yılların en şiddetli kışı yaşanmaya başlandı. Hafta sonu hava sıcaklıkları birçok bölgede gündüzleri -12, geceleri ise -20’lere kadar düştü.
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Kara kış en çok Hessen, Aşağı Saksonya, Saksonya Anhalt, Thüringen ve Bavyera’da etkili oldu. Alman Demiryolları, Berlin, Köln, Hannover, Frankfurt, Münih ve Erfurt arasındaki şehirler arası seferlerini geçici olarak durdurdu.
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Ayrıca büyük şehirlerdeki banliyö seferleri ya durduruldu ya da gecikmeli olarak hizmet verebildi. Aşağı Saksonya eyaletinde Uelzen yakınlarında trenin içinde mahsur kalanların yardımına Kızıl Haç ekibi yetişti. Gece boyunca vagonda kalan yolcular için battaniye dağıtıldı ve yiyecek ikramı yapıldı.
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Birçok büyükşehirdeki evsizler geceyi belediye ve kiliselerde geçirdi. Thüringen’de ise 3 kişilik bir aile 5 saat araçlarında mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı.
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Tipi ve buzlanma nedeniyle Almanya genelinde otoyollarda sorunlar yaşandı. Birçok otoyol kapatıldı. Nürnberg yakınlarındaki A6 otoyolunda 150 TIR kar nedeniyle mahsur kaldı.
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Afet durumlarında teknik yardım veren THW ekipleri kar kuruma çalışması yaparak TIR’ları saplandıkları kardan kurtardı. Saksonya Anhalt eyaletinde A4 otoyolunda ise buzlanma ve kar nedeniyle şerit sayısı ikiye indirildi.
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Birçok bölgede mahsur kalan araçların imdadına THW yetişti. Buzlanmadan dolayı yüzlerce trafik kazası meydana geldi.
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Alman Meteoroloji Dairesi, şiddetli kar yağışı ve buzlanmanın önümüzdeki günlerde özellikle ülkenin orta bölgelerinde etkili olacağı uyarısında bulundu.
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Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, hafta başı olmasına rağmen mümkün olduğu kadar trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.