Almanya kara kışa teslim

Ayrıca büyük şehirlerdeki banliyö seferleri ya durduruldu ya da gecikmeli olarak hizmet verebildi. Aşağı Saksonya eyaletinde Uelzen yakınlarında trenin içinde mahsur kalanların yardımına Kızıl Haç ekibi yetişti. Gece boyunca vagonda kalan yolcular için battaniye dağıtıldı ve yiyecek ikramı yapıldı.