Almanya görene kadar 10 kişiyi öldürdüler

Tarih: 17 Aralık 1988 Yer: Schwandorf. Bavyera’nın 26 bin nüfuslu Schwandorf kenti. 19 yaşındaki Josef Saller adlı ‘azılı bir neonazi’, 16 Aralık’ı 17 Aralık’a bağlayan gece şehir merkezinde Türk ailenin kaldığı evi ateşe verdi. ‘Nationalistischer Front’ (Milliyetçi Cephe) adlı örgüt yanlısı Josef Saller, olaydan önce evin yanındaki duvara üzerinde gamalı haç işareti bulunan ‘Türken raus’ (Türkler defolun) yazılı pul yapıştırdı. İtfaiye yangını söndürmeye çalışırken, saldırgan seyirci olarak polisin dikkatini çekti. Yangında 49 yaşındaki Osman Can, 43 yaşındaki eşi Fatma Can ve 12 yaşındaki oğulları Mehmet Can ile Alman komşuları Jürgen Hübener yanarak can verdi. 12 kişi cam ve balkonlardan atlayarak yaralı ve ağır yaralı hayatlarını kurtardı. Saldırgan neonazi Josef Saller mahkemede, “Yabancılardan nefret ediyorum” dedi. Ağır kundaklama suçundan 12 yıl hapse mahkûm olan saldırgan, 2001 yılında cezaevinden çıktı ve “Yaptığımdan pişman değilim” dedi. Neonaziler onu bir kahraman gibi kutladı.