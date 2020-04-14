Alman hayırsever kapı kapı dolaşıp para dağıttı

“Ben Almanya’dan Manavgat’a Side’ye gelerek yerleştim. Bundan sonra bu güzel beldede yaşamımı sürdürmeyi planlıyorum. Ayrıca burada çeşitli yatırımlar da yapmayı düşünüyorum. Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Manavgat’ta da birçok kişi işsiz kaldı. Birçok kişinin yardıma ihtiyacı var.”