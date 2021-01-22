Alman aşısı, Maraş dondurması buzuyla taşınıyor

Bu nedenle buzun çıplak elle tutulmaması gerektiğini ifade eden Kervancıoğlu, “Kuru buzu Kahramanmaraş’ta üretiyoruz ve burada başka üreten tesislerimiz de yok. Buzu, Türkiye’nin her yerine sevk ediyoruz. Bu buz erimiyor, uçup gidiyor, sıvı hale dönmüyor. 72 saat sonra kutuyu açtığınız zaman ürününüz hiç bozulmamış ve kutuda da hiç buz kalmamış oluyor. Uçup gittiği için kutuda sıvı da olmuyor. Talep olması halinde aşıları 3 gün hiç bozulmadan yerine ulaştırabiliriz” dedi.