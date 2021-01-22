Alman aşısı, Maraş dondurması buzuyla taşınıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin geliştirdiği Kovid-19 aşısının taşınmasında da yine bir Türk’ün imzası var. Yıllar önce Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinden Almanya’ya giden Mehmet, Aziz, Ali, Ali Rıza, Hüseyin ve İsmet Yüzer kardeşlerin 1987’de Alman Bernd Lang ile kurduğu holding bünyesindeki tesiste üretilen kuru buzlar, aşıların taşınmasında kullanılıyor. -70 derecede taşınması ve saklanması gereken aşılarda kullanılan kuru buzların derecesi ise -78.
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Yüzer kardeşler, 2017’nin sonlarında Kahramanmaraş’ta kurulu Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ile birlikte Almanya’daki tesisin benzerini Pazarcık ilçesinde de kurdu. Tesiste, sıvı karbondioksit gazı makineler yardımıyla sıkıştırılarak -78 derecedeki kuru buza dönüşüyor.
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Gıda, tıp, temizlik ve eğlence alanında kullanılan kuru buzu talebe göre 3 farklı şekilde ürettiklerini belirten Sami Kervancıoğlu, tesiste günlük 6 ton kuru buz üretildiğini, bunu ihtiyaca göre 10 tona çıkarabileceklerini söyledi.
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Tesisi kurmalarındaki amacın dondurmayı erimeden diğer illere göndermek olduğunu söyleyen Kervancıoğlu, dondurmacılar dışında diğer gıda sektörleri ve sanayilerden de talep olduğunu kaydetti. Ürettikleri kuru buzu çevre illere de gönderdiklerini belirten Kervancıoğlu, şunları söyledi:
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“Sıvı gazı burada sıkıştırarak buza dönüştürüyoruz. Kuru buz, dondurma şehri olduğu için Kahramanmaraş’ta daha çok dondurmalarda kullanılıyor. Kuru buz sayesinde dondurma 72 saate kadar erimiyor. Şu anda dünyada bir koronavirüs salgını var ve bu salgın Türkiye’de de devam ediyor.
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“Hem Almanya’da hem diğer ülkelerde aşılamaya geçildi. Yurt dışındaki ortaklarımız İsmet ve Mehmet Yüzer kardeşlerle Almanya’da bu buzu üretiyoruz ve aşıları taşırken de bu buzu kullanıyoruz. Türkiye’de de aşılama başladı ve aşıların taşınması sırasında kuru buza talep olması durumunda bizim tesisimiz buna hazırız. Sağlık Bakanlığı’mızdan talep gelirse biz hazırız.”
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Kervancıoğlu, kuru buzun insan sağlığına hiçbir zararı olmadığını, ancak -78 derece gibi bir soğukluğa sahip olması nedeniyle temas ettiği bölgelerde yanmalara sebebiyet verebildiğini söyledi.
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Bu nedenle buzun çıplak elle tutulmaması gerektiğini ifade eden Kervancıoğlu, “Kuru buzu Kahramanmaraş’ta üretiyoruz ve burada başka üreten tesislerimiz de yok. Buzu, Türkiye’nin her yerine sevk ediyoruz. Bu buz erimiyor, uçup gidiyor, sıvı hale dönmüyor. 72 saat sonra kutuyu açtığınız zaman ürününüz hiç bozulmamış ve kutuda da hiç buz kalmamış oluyor. Uçup gittiği için kutuda sıvı da olmuyor. Talep olması halinde aşıları 3 gün hiç bozulmadan yerine ulaştırabiliriz” dedi.