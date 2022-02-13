Alman ailenin karavanla Türkiye keyfi

Christian Meyer, Doğu illerini de gezdikten sonra İran’a geçeceklerini ifade ederek, “Türkiye’yi çok sevdik. Evimiz gibi hissediyoruz. İnsanlar bizi gülerek karşılıyor. Bu bizim için çok güzel bir durum. Gerçekten çok güzel bir ülke Türkiye. Herkesin Türkiye’ye gelmesini ve burayı bir kaşif olarak ziyaret etmesini tavsiye edebilirim” dedi.