HyperX Alloy Origins Core Mekanik Oyun Klavyesi incelemesi

HyperX Alloy Origins Core Mekanik Oyun Klavyesi, özel mekanik anahtarlarına sahip kompakt bir tasarıma sahip. Bu klavyede kullanılan tuşlar ise yanıtlama hızı ve doğruluk bakımından başarılı bir ürün ve elbette aydınlatma için görünür LED’lere sahip.