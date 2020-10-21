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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 07:46 | 

HyperX Alloy Origins Core Mekanik Oyun Klavyesi incelemesi

Oyuncular için olmazsa olmaz ekipmanların başında klavye ve fare seti gelir. Bu iki aksesuar kendilerine ne kadar uygun olursa, zorlu oyun mücadelelerinde eli daha güçlü olur. Bu kapsamda pek çok oyuncu klavyesi de raflardaki yerini almış durumda ve rekabet oldukça fazla. HyperX de bu markalardan biri ve yeni oyuncu klavyesi Alloy Origins Core Tenkeyless RGB ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ürünü yakından deneyimledik.

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HyperX Alloy Origins Core Mekanik Oyun Klavyesi, özel mekanik anahtarlarına sahip kompakt bir tasarıma sahip. Bu klavyede kullanılan tuşlar ise yanıtlama hızı ve doğruluk bakımından başarılı bir ürün ve elbette aydınlatma için görünür LED’lere sahip.

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Alüminyum gövdeyle kaplı olan ürün, üç farklı eğim seviyesi sunuyor. Klavyenin kompakt tasarımı önemli bir detay; zira bu sayede mouse için de epey alan açılmış oluyor.

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Çıkarılabilir USB Type-C kablosu ile gelen ürün, HyperX NGENUITY Yazılımı sayesinde kişiselleştirilebiliyor. Bu yazılımı kullanmadan bu klavyeyi kullanmayın.

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Bu özel yazılım ile klavyenin aydınlatma özelliklerini kişiselleştirebiliyorsunuz, özel makrolar atayabiliyorsunuz.

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HyperX, bu ürünü için 80 milyon tuş basımı ömrü sunuyor. Eğer bu rakam doğruysa oldukça uzun ömürlü bir klavyeden söz ediyoruz.

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Sayısal tuş takımı içermemesi de klavyeyi daha minimal bir tasarıma sokuyor. Az önce belirttiğimiz gibi özellikle tam boy klavye için yeterli boş alana sahip olmayan dar masaüstü düzenlerinde iyi düşünülmüş bir detay.

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